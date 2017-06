Kompakte und aktuellste Info zum Thema – einmalig im deutschsprachigen Raum! Die Trigeminus-Neuralgie (TN) ist eine realtiv unbekannte Krankheit.

Dabei gehört sie nach der Migräne zu den am stärksten verbreiteten chronischen Nervenerkrankungen, die Dunkelziffer ist hoch. Die Rede ist von unerträglichen, akut auftretenden Nervenschmerz-Attacken im Gesicht und Kiefer.Das Buch von Simone Brockes ist eines der wenigen Bücher zu diesem Thema. Und das aus erster Hand, denn die Autorin ist selbst von dieser Krankheit betroffen. Sie berichtet über verschiedene Therapiemethoden, bringt Interviews mit renommierten Fachärzten sowie Betroffenen – und will Mut machen.Die TN ist nicht heilbar und ein unterversorgtes »Waisenkind« in der gängigen Schmerztherapie, bis zur Diagnose kann es Ewigkeiten dauern. Je nach Veranlagung, Früherkennung und Medikamenteneinstellung lässt sich in vielen Fällen eine relativ gute Lebensqualität erzielen.Ein kompakter, umfassender Ratgeber für Betroffene, Angehörige und Ärzte. Mit vielen aktuellen Zahlen und Fakten, weiterführender Literatur, Adressen und Kontakten.Die Trigeminus-Neuralgie ist in Deutschland nach wie vor ein unterversorgtes "Waisenkind." Es bedarf für Betroffene eine schnellere und bessere Versorgung.

Simone Brockes, Trigeminus-Neuralgie

Wenn das Leben aus den Fugen

gerät

Ca. 180 Seiten

Ca. Euro (A/D) 18,90 / CHF 25,50

Hardcover, Format: 13,5 x 21 cm

ISBN 978-3-85068-977-9

Erscheinungstermin: September 2017

Die Autorin

Simone Brockes

Die ausgebildete Fotografin ist freiberuflich als Journalistin und Fotografin sowie auf dem PR-Sektor tätig. Simone Brockes betreibt eine Presseagentur in Viersen am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. 2011 gründete sie das Online-Magazin http://www.lese-reise.net.2015 erschienen ihr Bildband „Niederrhein – Momentaufnahmen einer Region“ sowie ein großformatiger Niederrhein-Kalender.

„Trigeminus-Neuralgie – Wenn das Leben aus den Fugen gerät“ ist ihr erstes Sachbuch.