Triple A Trust AG geht in Proindex Capital AG auf

Optimierung durch straffere Unternehmensorganisation; Konzentration auf nachhaltige Unternehmen weltweit

Suhl, 02.02. 2017. Zum Jahreswechsel ist die Triple A Trust AG in der Proindex Capital AG aufgegangen. Die entsprechenden Registereintragungen hierzu wurden bereits vorgenommen. Die Triple A Trust AG war ursprünglich aus aufsichtsrechtlichen Motiven heraus gegründet worden, um als reine Holding zu fungieren. „Diese Voraussetzungen sind inzwischen weggefallen“, erklärt Andreas Jelinek, Vorstand bei der Proindex Capital AG.

Den Schritt zur Fusion beider Unternehmen begründet der Vorstand der Proindex Capital AG mit dem hierdurch entstehenden geringeren administrativen Aufwand, gleichzeitig ließen sich hierdurch einfachere und effektivere Unternehmensabläufe darstellen.

Dass dabei die vermeintliche Tochter die Mutter übernahm, wurde dadurch sinnvoll, weil nahezu sämtliche Unternehmens- und Projektbeteiligungen im In- wie Ausland organisatorisch an der Proindex Capital AG hängen. Eine Unterstrukturierung unter die Triple A Trust AG wäre mit erheblichem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden gewesen. Daher hatte man hiervon Abstand genommen.

Die Proindex Capital AG ist im Bereich der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft seit rund zehn Jahren überwiegend im Ausland tätig. Fernerhin hält man Anteile an weiteren ökologisch orientierten Unternehmen, beispielsweise im Bereich der alternativen Energiegewinnung und -optimierung.

Mit diesem Schritt sieht sich Proindex Capital-Vorstand Jelinek für die kommenden Jahre gut aufgestellt.

Gerade am Standort Paraguay will man die Projekte im Bereich der nachhaltigen Forstwirtschaft und der Infrastruktur in den kommenden Jahren deutlich ausbauen.