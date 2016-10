Berlin. Das Bauunternehmen Roth-Massivhaus realisierte einen echten Wohntraum mit Turm im grünen Dallgow-Döberitz.

Direkt vor den Toren Berlins in einem von Seen und Flüssen durchzogenen Waldgebiet erholen sich die zukünftigen Bewohner. Am kommenden Wochenende können Bauinteressierte das Objekt besichtigen und sich ausführlich beraten lassen.

Wohnen mit Stil lautet das Motto in diesem Turmhaus. Details wie Sprossenfenster, Fenster in den Spitzbodengiebeln sowie ein Turmerker, der sich vom Erd- bis zum Obergeschoss erstreckt, unterstreichen die verspielte Gestalt. Modernes Design erzeugt der anthrazitfarbene Putz in Kombination mit den eleganten, schwarzen Dachziegeln.

Jeder noch so kleine Wunsch wurde in die Planung des Hauses aufgenommen und umgesetzt. So wurde der Grundriss auf 188 Quadratmeter Wohnfläche vergrößert.

Im Inneren wird die weiträumige Gestaltung deutlich. Über den Eingangsbereich gelangen die Bewohner in die Diele. Zu linker Hand wurden das Badezimmer mit Dusche und der Hauswirtschaftsraum geplant. Zwei kleinere Schlafzimmer schließen sich an der Stirnseite an. Vis-a-vis liegt der knapp 30 Quadratmeter große lichtdurchflutete Wohn-Essbereich mit bodentief verglastem Erker. Besonders durchdacht ist die halb geöffnete Küche mit Tresen, die sich dadurch optisch abgrenzt.

Das Turmhaus kann am kommenden Wochenende in 14624 in Dallgow-Döberitz besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus

Exklusiv präsentiert sich auch das Obergeschoss: Als Zwei-Familien-Haus geplant, entschieden sich die Bauherrn auch hier in der Einliegerwohnung die Küche und halb geöffnet an das Wohnzimmer zu integrieren. Durch die bodentiefen Fenster gelangt viel Licht in den hellen Wohnraum, sodass ein freundliches Ambiente entsteht. Ein großes Schlafzimmer mit geräumigem Bad, und der praktische Abstellraum runden das Raumprogramm ab.

Als Stau- oder Hobbyraum kann der ausgebaute Spitzboden dienen, der über die Raumspartreppe zu erreichen ist.

Das ressourcenschonende, moderne Turmhaus besitzt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die für effiziente, umweltschonende Beheizung und Warmwasserversorgung sorgt. Elektrische Rollläden unterstützen das Sicherheitsgefühl und den Einbruchschutz.

Lust auf ein Haus wie im Märchen? Am 8. und 9. Oktober steht jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in 14624 Dallgow-Döberitz für Bauinteressierte die Tür des Turmhauses offen. (Anschrift unter: http://www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).