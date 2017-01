UBS AG und HCL verlängern strategische Partnerschaft

Effizientere Prozesse und Kostentransparenz Das Schweizer Finanzunternehmen UBS AG und HCL Technologies (HCL) haben ihre strategische Partnerschaft verlängert.

Das globale IT-Service-Unternehmen wird der UBS AG in den nächsten drei Jahren weiterhin wichtige Finanzbetriebsleistungen bereitstellen und damit die Kostentransparenz erhöhen sowie zur kontinuierlichen Verbesserung des operativen Modells der Finanzabteilung beitragen.

HCL arbeitet bereits seit 2012 mit der UBS AG zusammen und bietet ein integriertes Prozess- und Technologiemanagement in einem durchgängigen globalen Shared-Services-Modell. HCL unterstützt Prozesse wie Abschlüsse von Finanzberichten für mehrere Regulierungsbehörden. Darüber hinaus gehören die Datenverwaltung sowie operative und allgemeine Abrechnungsfunktionen, die über das Function-as-a-Service (FaaS)-Modell von HCL verwaltet werden, zu den Aufgaben. Das IT-Service-Unternehmen wird zudem weiterhin in die Entwicklung von Proof of Concepts (POC) für Robotik-Anwendungsfälle investieren, um durch die Automatisierung von ausgewählten Geschäftsprozessen innerhalb der Finanzabteilung Effizienzgewinne bei der UBS AG zu erzielen.

„Unser anhaltendes Engagement mit HCL ist wichtig, um unsere Anstrengungen zur stetigen Verbesserung der Finanzprozesse weiter voranzubringen, indem wir unseren Stakeholdern effiziente, effektive und gut kontrollierbare Produkte und Dienstleistungen liefern“, erläutert Todd Tuckner, Group Controller und Chief Accounting Officer der UBS AG. „Möglich wird dies durch die Straffung regulatorischer Berichterstattungsaufgaben und indem wir neue Wege zur Optimierung und Automatisierung manueller Prozesse gehen. HCL unterstützt uns bei der Erreichung unserer strategischen Ziele.“

„Die Finanzdienstleistungsbranche ist weltweit eine der am stärksten regulierten Märkte“, sagt Rahul Singh, President und Global Head, Finance Services bei HCL. „Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Finanzdienstleister ihre Geschäftsprozesse verschlanken und ihre Produktivität durch Automatisierung steigern. Dank unserer Erfahrungen und des technischen Know-hows können wir die UBS AG dabei unterstützen, ihre Effizienz weiter zu erhöhen.“

HCL verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Geschäftsprozessen. Die Kernkompetenzen liegen im Prozessdesign, in der Vereinfachung und Harmonisierung, der Digitalisierung und Automatisierung sowie in der agilen Transformation.