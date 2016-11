UNTHA Abfallzerkleinerer steigert Produktivität von EBS-Aufbereiter

Die Firmengruppe Lober GmbH und Co. Abfallentsorgungs KG setzt bei der Optimierung ihrer Ersatzbrennstoff-Aufbereitungsanlage auf den bewährten XR3000C Abfallzerkleinerer der Firma UNTHA shredding technology.

Bereits in der dritten Generation sorgt die Firmengruppe Lober für eine erfolgreiche Abfallentsorgung für Kommunen und Industriebetriebe; seit dem Jahr 2001 auch durch die Aufbereitung von Abfällen zu Ersatzbrennstoffen.

In der Anlage am Standort in Neunburg v. Wald werden jährlich ca. 50.000 Tonnen Ersatzbrennstoff als Hauptbrennerware für die Zementindustrie aus Industrieabfällen erzeugt. Damit zählt die Fa. Lober zu den renommierten und erfahrenen Ersatzbrennstoff-Aufbereitern in Deutschland.

Das stetig wachsende Geschäft forderte nun eine Leistungssteigerung der bestehenden Produktionslinie bei gleichbleibender Qualität und Korngröße. Mit diesen Anforderungen wandte man sich an den österreichischen Zerkleinerungsspezialisten UNTHA.

Herr Weig, Betriebsleiter bei Lober erklärt: „Durch die intensive Auswertung unserer Betriebsdaten haben wir festgestellt, dass unsere Nachzerkleinerer mehr durchsetzen, wenn wir eine optimierte Korngröße und eine gleichmäßigere Durchsatzleistung bei unserem Vorzerkleinerer erreichen würden. Damit könnten wir mit vertretbaren Aufwand unseren Durchsatz der Gesamtanlage und folglich auch unsere Produktivität erhöhen.“

„Wenn man auf 15 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann und so lange eine EBS Anlage betreibt, weiß man worauf es ankommt. Wir sind bekannt dafür, unseren Ersatzbrennstoff sowohl in gleichbleibend hoher Qualität als auch zuverlässig zu liefern. Verfügbarkeit, Robustheit und homogenes Granulat sind daher bei der Wahl der Zerkleinerungstechnik für uns ausschlaggebend. Fehlentscheidungen bei der Maschinenwahl können wir uns als mittelständisches Familienunternehmen nicht leisten. Das würde katastrophale Auswirkungen haben.“, so Herr Weig weiter.

Es war klar, dass diese Herausforderung mit der bestehenden Zerkleinerungstechnik nicht machbar war.

Beeindruckt von der Beschreibung des XR Cutters wandte sich Herr Weig an das Team von UNTHA in Österreich. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass dieser flexible Zerkleinerer bei einer Vielzahl von harten oder sperrigen Materialien, eingesetzt werden kann. Und das mit einer beeindruckenden Durchsatzleistung bei geringem Stromverbrauch.

Überzeugt davon, dass der XR Zerkleinerer die passende Lösung für die Fa. Lober ist, bot Daniel Wresnik, Sales Manager bei UNTHA, eine 6-monatige Probestellung des Zerkleinerers bei der Anlage in Neunburg v. W. an. Der Zerkleinerer konnte dort im 3-Schicht Betrieb auf Herz und Nieren getestet werden. Beim typischen Materialmix des Kunden erreichte die Maschine eine Durchsatzleistung von bis zu 19t/h