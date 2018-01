US-Kanzlei Hausfeld setzt europäisches Wachstum mit Pariser Büro-Eröffnung fort

Paris, 29.1.2017 Die führende US-Kanzlei im Bereich Kartellschadensersatz Hausfeld setzt das internationale Wachstum fort und kündigte heute die Eröffnung eines Büros in Paris an. Es ist die fünfte Dependance der Kanzlei in Europa und die zehnte weltweit.

Das Pariser Büro wird vom Hausfeld-Partner Laurent Geelhand geleitet, der von der Rechtsanwältin Geneviève Labbe und mehreren französischen Anwälten unterstützt wird, von denen einige in der Pariser Anwaltskammer zugelassen sind. Laurent kam 2014 zur Kanzlei und war davor 16 Jahre lang als Leiter der Rechtsabteilung bei Michelin tätig. Dort leistete Laurent Pionierarbeit im Bereich des privatrechtlichen Vollzugs und verwandelte die europäische Rechtsabteilung des Unternehmens in einen Erfolgsbereich. Durch das systematische Vorgehen gegen Lieferanten holte Laurent für Michelin seit 2003 in Fällen von Kartellrechtsverstößen Ansprüche der Firma in Höhe von fast 100 Mio. EUR zurück. Seit Laurent zu Hausfeld kam und das Brüsseler Büro eröffnete, konnte die Kanzlei ihr Wachstum in den europäischen Projekten stetig ausbauen. Hausfeld hat dank Laurent heute eine Reihe von Firmenkunden in den Bereichen Automobil, Abfallentsorgung, Wasseraufbereitung, Einzelhandel, Logistik und Transport; darunter Firmen wie BMW, Deutsche Bahn und die PSA-Gruppe. Zur Büroeröffnung in Paris sagte Laurent: "Unser französischer Kundenstamm ist in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen, daher war die Eröffnung eines Büros in Paris ein logischer nächster Schritt, um die Nachfrage zu decken. Das Büro ermöglicht es uns, unsere französischen und internationalen Kunden besser zu betreuen und bietet uns eine weitere Basis, um unsere Präsenz im europäischen Raum weiter auszubauen. Wir sehen immer häufiger, dass europäische Firmenkunden die private Durchsetzung von Kartellen proaktiv anstreben. Als ehemaliger Inhouse-Jurist weiß ich aus erster Hand, wie dies Unternehmen mit minimalem Risiko einen echten Mehrwert bringt. Oft als "Kosten" für Unternehmen angesehen, erlaubt die private Durchsetzung eines internen Rechtsteams, Schadensersatz zu erstreiten, und das zu einem Minimum an Kosten für das Unternehmen.Einer der Gründe, warum ich zu Hausfeld gekommen bin, war die herausragende Erfahrung der Kanzlei mit Prozessfinanzierungen und alternativen Finanzlösungen für seine Kunden. Als eine der ersten Firmen, die Drittmittel für Unternehmen einsetzen, können wir aufgrund der Erfahrung und des Rufs von Hausfeld auf dem Markt mit Geldgebern und Versicherern einzigartige Lösungen anbieten." Anthony Maton, geschäftsführender Gesellschafter von Hausfeld in London, fügte hinzu: "Seit der Eröffnung der Büros in Brüssel und Deutschland sind wir in Europa sehr erfolgreich.

Unser Büro in London hat seit jeher internationale Anwälte angezogen, und wir haben bereits zahlreiche französischsprachige Honorarempfänger, die Laurent zwischen Paris und London unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere französische und kontinentale Präsenz auszubauen und im Anschluss an die Umsetzung der EU-Schadensrichtlinie im vergangenen Jahr, die es Einzelpersonen und Unternehmen erleichtert, die aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten Schaden erlitten haben, Schadenersatz zu erstreiten." Die Ankündigung der Büroeröffnung in Paris folgt auf die kürzlich erfolgte Eröffnung der zweiten deutschen Niederlassung von Hausfeld in Düsseldorf im Juni 2017.