USA Brauer gewinnen Bier-Wahlen: 17 Goldmedaillen im European Beer Star Wettbewerb 2016

Einer der bedeutendsten Bierwettbewerbe der Welt, der European Beer Star, verzeichnet im 13. Jahr mit 2.103 Bieren aus 44 Ländern eine Allzeit-Rekordbeteiligung.

124 Bierexperten verkosteten 2.103 Biere Foto: Private Brauereien Bayern e.V. (honorarfrei)

In einer zweitägigen Blindverkostung ermittelte die 124köpfige, internationale Jury dieGewinner in 57 Kategorien. Die Auszeichnungen mit Gold, Silber und Bronze habenbei den Brauereien einen vergleichbaren Status wie Michelin-Sterne für Gastronomen.Die Siegerehrung findet am 9. November 2016 im Rahmen der BrauBeviale statt.Die meisten „Sterne“ (69) gehen wieder an Brauereien in Deutschland, die rund 40 %der eingereichten Biere stellen. Erstmals jedoch führen US-Brauer mit 17 Goldmedaillenden Medaillenspiegel an. Entsprechend kommt die meist dekorierte Brauerei des Jahres2016 aus San Diego (Kalifornien): An die Ballast Point Brewing Company gehen dreiGoldmedaillen und eine Silbermedaille. Europas erfolgreichste Brauerei mit 2 x Goldund 2 x Silber kommt aus Österreich: die Wiener Ottakringer Brauerei. Den Spitzenplatzunter den deutschen Brauereien teilen sich die Brauerei Gold Ochsen aus Ulm(Baden-Württemberg) und die Erl-Bräu aus Geiselhöring (Bayern) mit je zweiGoldmedaillen. Italiens quirlige Brauszene entscheidet 10 Kategorien für sich undsteigt zur dritterfolgreichsten Nation beim European Beer Star 2016 auf.



München – „Die Entwicklung unseres Wettbewerbes European Beer Star ist schon

phänomenal“, freut sich Oliver Dawid, Geschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern,

„allein in den vergangenen sechs Jahren hat sich die Anzahl der eingereichten Biere

verdoppelt!“ Nachdem noch in den Vorjahren die Biere der deutschen Brauereien etwa

die Hälfte des Teilnehmerfeldes ausmachten, liegt in diesem Jahr der Anteil der

internationalen Biere bei 60 %. Aus 44 Ländern kommen dieses Jahr die 2.103 Biere,

die Anfang Oktober in der Doemens Akademie (Gräfelfing b. München) von 124

Bierexperten (Vorjahr 115) aus 30 Ländern verkostet wurden. Die Braumeister, Bier-

Sommeliers und Fachjournalisten entschieden nach einer zweitägigen Blindverkostung

über die Vergabe von Gold, Silber und Bronze in den insgesamt 57 Kategorien (Vorjahr

55) – nach den gleichen Kriterien, die auch der Konsument zur Beurteilung heranzieht:

Farbe, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypische Ausprägung.

Brauer aus 22 Ländern erhalten Medaillen

Mit durchaus spektakulären Ergebnissen: Die deutschen Brauereien erringen zwar

insgesamt die meisten Medaillen, können aber erstmals nur 16 Kategorien für sich

entscheiden (Vorjahr: 20). Mit 17 Goldmedaillen übernehmen die US-Brauer daher

die Führung im Medaillenspiegel, auf dem dieses Jahr 22 Länder aufscheinen. Die

vielleicht größte Überraschung jedoch sind die Brauer zwischen Brenner und Apulien:

Nach lediglich einer Goldmedaille 2015 konnten die italienischen Brauereien beim

diesjährigen European Beer Star zehn Kategorien für sich entscheiden. Sie belegen

damit sehr deutlich, welche Popularität Bier inzwischen auf dem „Stiefel“ genießt.

Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgte der Nachbar Österreich, der fünf Goldmedaillen

erhält. Die erfolgreichste europäische Brauerei beim European Beer Star 2016 ist die

Ottakringer Brauerei, die 2 x Silber und 2 x Gold nach Wien holt: für das beste German-

Style Pilsner und für German-Style Helles, also zwei der wettbewerbsintensivsten

Kategorien. Erstmals gehen Medaillen an Brauereien Ungarn und der Ukraine. Einer

der überraschendsten Sieger kommt aus Taiwan: Von der Long Sun Brewing in New

Taipeh City wird das beste bernsteinfarbene Weißbier gebraut!



„Die Ergebnisse belegen, dass der European Beer Star inzwischen weltweit

angekommen ist“, betont Gerhard Ilgenfritz, Präsident der Privaten Brauereien Bayern,

„und dass auch in Ländern mit vermeintlich geringerer Braukompetenz ebenfalls

großartige Biere gebraut werden.“

Vertraute Namen auf den Gewinnerlisten

Die Braukompetenz der innovativen Brauer in den USA, die in diesem Jahr besonders

zahlreich vertreten sind, steht außer Zweifel. Die meistdekorierte Brauerei beim

European Beer Star 2016 ist die Ballast Point Brewing Company im kalifornischen San

Diego, die eine Silbermedaille (für Düsseldorfer Alt) sowie drei Goldmedaillen erhält:

für English Style Porter, Baltic Style Porter und Imperial India Pale Ale. Weitere

Goldmedaillen für US-Brauereien, die bereits in den Vorjahren unter den Gewinnern

waren, gibt es u.a. für Traditional Style Pale Ale (Sierra Nevada Brewing), für

Holzfassgereiftes Starkbier (Fifty Fifty Brewing), für Sweet Stout (Ska Brewing), für Dry

Stout (Deschutes Brewery), für Imperial Stout (Epic Brewing Company), für New Style

India Pale Ale (Reuben`s Brews) für Bohemian Style Pilsener (Oskar Blues Brewery)

oder für Bohemian Style Schwarzbier (Lakefront Brewery).

Vergleichbar mit den Kollegen in den USA reüssierten auch die italienischen Brauer

ganz überwiegend mit eher ausgefallenen Bierstilen. Die Birrificio Artigianale erhält

Goldmedaillen in den Kategorien Belgisches Witbier und Herb and Spice Beer. Ferner

gehen die Goldmedaillen für Belgian Dubble (Birrificio del Forte), Sauerbier und New

Style Pale Ale (beide Birra Perugia), Rauchbier (Birrificio del Ducato) oder Scotch Ale

(Piccolo Birrificio Clandestino) an Brauereien in Norditalien. Als Newcomer beim

European Beer Star gleich erfolgreichste italienische Brauerei des Jahres ist die Birra

Elvo in Graglia, die für Schwarzbier und Heller Bock jeweils Gold sowie für den Dunklen

Bock Silber erhält.

Die vielen neuen Namen, die in den Gewinnerlisten aufscheinen, wertet Sebastian

Wedekind, Verkostungsleiter European Beer Star, als Beleg dafür, wie hart umkämpft

die Medaillen beim European Beer Star inzwischen seien: „Die Beer Stars zählen längst

zu den begehrtesten Auszeichnungen der internationalen Bierwelt!“ Mit 69 Medaillen

können die deutschen Braustätten soviel Edelmetall wie keine andere Nation aufweisen

(2015: 64). Allerdings stehen deutsche Biere „nur“ noch in 16 Kategorien ganz oben

und verlieren gegenüber 2015 vier Goldmedaillen. Die beiden erfolgreichsten deutschen

Vertreter sind die Brauerei Gold Ochsen (Ulm, Baden-Württemberg) und Erl-Bräu

(Geiselhöring, Bayern). Die Niederbayern, erstmals beim European Beer Star

unter den Gewinnern, werden für ihren Hellen Doppelbock und ihr Festbier mit Gold

ausgezeichnet; die Ulmer führen die Kategorien Export und Mildes Lager an.

Erfolgreiche Bayern und Baden-WürttembergerNach wie vor dominieren die süddeutschen Brauereien in Deutschland, wobei auffällt,dass die baden-württembergischen Brauereien bei den Goldmedaillen mit denbayerischen Brauereien fast gleichgezogen haben (7/8). Dazu tragen einige „alteBekannte“ beim European Beer Star bei, wie beispielsweise die Hirsch-Brauerei Honeraus Wurmlingen. Die Weißbierspezialisten unterstreichen ihre besondere Kompetenzbei obergärigen Bieren mit Gold für Hefeweizen Hell, Silber für bernsteinfarbenesWeizenbier und Kristallweizen sowie Bronze für Leichtes Weizen. Die KronenbrauereiAlfred Schimpf aus Neustetten beeindruckte die Jury mit ihrem Dunklen Weizenbockam meisten.Nicht an das überzeugende Ergebnis vom Vorjahr, als 15 Goldmedaillen erreichtwurden, können die bayerischen Brauereien anschließen. Die fränkischen Brauereiensichern sich die regionstypischen Kellerbier-Kategorien: Gold gibt es für die BraustättenZum Löwenbräu (Kellerbier Hell) und Bürgerliches Brauhaus Wiesen (Kellerbier Dunkel).Das beste Leichte Helle kommt von der Brauerei Winkler aus Amberg; das beste Stark-Bier (Ultra Strong-Kategorie) wie schon so häufig vom Brauhaus Faust in Miltenberg.Aus der Oberpfalz vom Winkler-Bräu in Lengenfeld kommt das beste Kellerpils. Bei dennoch im Vorjahr so erfolgsverwöhnten oberbayerischen Brauereien hat insbesondere dieFamilienbrauerei Müllerbr.u aus Pfaffenhofen erneut die Jury für ihre Biere einnehmenkönnen: Bronze für das Leichte Helle, Silber für das Hopfenland Pils und – bereits zumdritten Mal – Gold für das Leichte Weißbier. Die einzige Goldmedaille außerhalb vonSüddeutschland erhält das Bürgerliche Brauhaus Saalfeld (Thüringen) für sein Märzen.Zum ersten Mal erringen Brauereien aus Frankfurt und Berlin Medaillen für ihre Biere.

Dass die Kategorien beim European Beer inzwischen nicht mehr zwingend bestimmten

Ländern zuzuordnen sind, belegen folgende Beispiele: Die Goldmedaille für

Düsseldorfer Alt geht an die japanische Brauerei Warabiza; das beste traditionelle Pale

Ale braut die niederländische Jopenkerk Bierbrouwerij.

„Wir bilden mit dem European Beer Star die große Bandbreite der hochwertigsten

internationalen Bierspezialitäten ab“, bilanziert Oliver Dawid von den Privaten

Brauereien, „das entspricht genau unserer Zielsetzung, besonders authentische,

geschmacklich und qualitativ überzeugende Biere mit dem European Beer Star

auszuzeichnen.“

Der European Beer Star der Privaten Brauereien (in Kooperation mit der Association

of small and independent Breweries in Europe), seit 2003 weltweit ausgelobt, wird

unterstützt von der Barth-Haas Group, der BayWa, Rastal und MicroMatic. Partner sind

die BrauBeviale, Doemens Akademie und die Brauwelt.

Weitere Infos unter: www.european-beer-star.de

09.11.2016/ Fotos und Text: Private Brauereien Bayern e.V. (honorarfrei)

