USB Sticks mit Logo - moderne und hochwertige Werbeartikel

Individuelle Werbung mit USB Sticks mit Logo USB Sticks gehören schon seit einiger Zeit fest zum beruflichen und privaten Alltag der Menschen.

Ein USB Stick mit Logo ist ein ausgezeichnetes Werbegeschenk. Der Stick mit individueller Werbung ist sehr praktisch. USB-Sticks sind aus Kunststoff gefertigt und können mit dem gewünschten Firmenlogo graviert oder bedruckt werden. Sie eignen sich mit einem sehr ansprechenden Design optimal als kleines Geschenk für Promotionen, sowie für Messen oder Veranstaltungen. Bedruckte USB-Stick Werbeartikel als Zugabeartikel mit gespeicherten Daten bieten eine große Leistungsfähigkeit. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 128 Gigabyte sind die Speichersticks, welche auch als Flash-Drive bezeichnet werden ein tolles Werbegeschenk für Kunden und Geschäftspartner. Ein USB-Stick mit individuellem Logo als Werbegeschenk ist immer ein gern angenommenes Werbepräsent.

USB-Sticks mit Firmenlogo bedrucken

Ein individuell bedruckter USB Stick ist das ideale Werbegeschenk.

USB Stick mit logo

Die Sticks werden in unterschiedlichen Verfahren bedruckt und erinnern Kunden und Partner immer wieder an eine gute Zusammenarbeit. Bei der Verwendung des bedruckten USB Sticks mit Logo wird der Nutzer erfolgreich an die Firma erinnert. Dies bietet einen nachhaltigen Effekt und ist wirkungsvoller als ein herkömmlicher Werbeartikel, wie zum Beispiel Kugelschreiber, die rasch verlegt werden. Ein USB Stick mit Firmenlogo erzielt einen sensationellen Werbeeffekt. Der Stick mit enthaltenen Daten wird jeden Tag verwendet und wird auch gerne an Dritte weitergegeben, sodass sich eine Werbebotschaft nachhaltig bei den Nutzern einprägt und ein positiver Zusammenhang mit der werbenden Firma erstellt wird. Einen USB Stick mit dem Firmenlogo zu bedrucken bietet viele Vorteile. Weitere Vorteile sind die große Auswahl an verschieden großen Speicherkapazitäten, sowie unterschiedlichen Formen, Materialien und Möglichkeiten die Werbung gekonnt anzubringen.

Attraktive Werbung mit einem USB Stick mit Logo

Individuelle USB Sticks sind hochwertige Werbeartikel, die exakt nach den gewünschten Vorgaben angefertigt werden. Ein USB Stick mit Logo kann aus Kunststoff, oder auch aus Aluminium, sowie aus Metall, Holz und Leder gefertigt sein. Mittels Siebdruck, Digitaldruck oder Tampondruck wird der Stick bedruckt oder mit einem Laser graviert und auf Wunsch mit einem eleganten Doming versehen. Dank der unterschiedlichen USB Stick-Sonderformen ist alles möglich und keine Wünsche bleiben offen. Ein besonderes Highlight sind die dreidimensionalen USB Sticks, die einen besonders hohen Werbeeffekt erzielen. Ebenfalls spezielle Anfertigungen, wie beispielsweise USB-Kreditkarten mit einem Werbeaufdruck, der einem Foto sehr ähnlich ist, kommen sehr gut an. Darüber hinaus besteht die Option den Stick mit Werbedaten zu füllen, die sich entweder löschen oder auch nicht löschen lassen. Dies können zum Beispiel Software-Demos, sowie Videos oder Bilder der Firma sein, die so auf direktem Weg Werbung bei den Geschäftspartnern und Kunden machen.

Warum ist ein USB-Stick das beste Werbemittel?

Der USB-Stick ist klein, praktisch und hat eine lange Lebensdauer. Dank dieser Eigenschaften ist der USB-Stick ein perfektes Werbegeschenk.

Das kompakte Speichermedium findet in jeder Hosentasche Platz und ist ein treuer Begleiter und sorgt für eine permanente Werbung. Des weiteren zählen USB-Sticks zu den Werbeartikeln mit dem größten Verwendungswert. Die meisten Menschen heutzutage besitzen einen Memory Stick, da diese notwendig sind, um Daten zu Speichern und zu transportieren. Der USB-Stick lässt sich leicht bedienen und ist privat, wie auch im Geschäftsleben das optimale Hilfsmittel. Egal, ob Fotos, Videos oder Musik, oder wichtige Dokumente, auf dem USB-Werbeartikel hat alles ausreichend Platz. Darüber hinaus sind USB-Sticks sehr langlebige Werbegeschenke. Andere Reklameartikel, wie zum Beispiel Süßigkeiten sind rasch verzehrt und die Werbung hält nur kurz an. USB-Sticks hingegen mit dem eigenen Firmenlogo individuell bedruckt, sorgen für eine langfristige Werbung. Die hochwertigen USB-Werbeartikel bieten eine ausreichend große Werbefläche für das Firmenlogo und beispielsweise den Firmennamen. Ebenfalls andere Reklamebotschaften lassen sich auf dem Stick unterbringen. Mit der regelmäßigen Nutzung des bedruckten USB-Stick ist eine große Werbewirkung über mehrere Jahre hinweg gewährleistet. Mit diesem attraktiven Werbemittel wird eine große Anzahl an Empfängern erreicht und die Werbung läuft von ganz alleine.