Über 35 Jahre Rede-Vorlagen als Hilfe für die Redevorbereitung

Im Internet gibt’s heutzutage sehr vieles geschenkt. Zum Beispiel auch Textvorlagen für Reden.

Bezahlen müssen die Interessenten aber meistens doch, nämlich mit ihren persönlichen Daten. Und ob die versprochenen „Geschenke“ den Erwartungen entsprechen, ist allzu oft auch noch fraglich.Der Rhetoriklehrer, Rednercoach und Redenschreiber Rüdenauer verspricht keine Geschenke. Er schreibt seit dreieinhalb Jahrzehnten maßgeschneiderte Redemanuskripte für seine Kunden. Den größten Teil für Stammkunden.

Mit zahlreichen Veröffentlichungen assistiert er aber auch denjenigen bei ihrer Redevorbereitung, die – aus welchen Gründen auch immer – den unvermeidlichen Aufwand für rhetorische Maßarbeit vermeiden wollen. Für diesen Kundenkreis hält Redenschreiber Rüdenauer seine bewährten Rede-Vorlagen bereit. Das sind vortragsreife Redetexte, mit denen Redenschreiber Rüdenauer denen „auf die Sprünge“ hilft, die bei wichtigen Gelegenheiten mit einer guten Rede aufwarten möchten, sich über Inhalt, Gliederung und Diktion aber noch nicht so ganz im Klaren sind.

Mehr als 1.600 Rede-Vorlagen gehobenen Niveaus für fast alle gängigen Redeanlässe stellt – auch in Varianten – Redenschreiber Rüdenauer seinen Kunden zur Verfügung. Auf seiner WebSite (www.redenschreiber.ruedenauer.de) gelangen Sie zum Verzeichnis der verfügbaren Rede-Vorlagen. Alle Rede-Vorlagen sind so aufgebaut, daß sie sehr einfach an die Wünsche der Nutzer und besondere Voraussetzungen der Redeaufgabe angepaßt werden können. Dazu gibt der Redenschreiber in den Rede-Vorlagen auch noch Hinweise und Anregungen.

Die professionell verfaßten Rede-Vorlagen werden laufend überarbeitet und aktualisiert. Dafür wird den Nutzern der Rede-Vorlagen ein geringes Bearbeitungsentgelt in Höhe von nur 6,99 Euro pro Manuskript berechnet. Es muß also gar nicht teuer sein, Ansprüche an die Qualität einer Rede-Vorlage zu stellen.

Wer gern eine eigene Sammlung von Rede-Vorlagen zu zahlreichen gängigen Redeanlässen auf seinem Computer zur sofortigen Verfügung haben möchte, kann zu den eBooks oder der CD „166 perfekte Rede-Vorlagen“ greifen, die im eVerlag READ – Rüdenauer Edition Autor Digital (www.read.ruedenauer.de) für 39,95 Euro inkl. Versandkosten zu haben ist. Damit kostet ein Rdemanuskript gerade einmal 24 Cent!

Als eBooks gibt es Redevorlagen zu den Themen „Persönliche, betriebliche und berufliche Redeanlässe im Betrieb und in der Öffentlichkeit“ (ISBN 978-3-943788-05-1), „Persönliche und familiäre Anlässe sowie im Vereinsleben“ (ISBN 978-3-943788-06-8) und „Chef-Reden im Betrieb und für den Betrieb“ (ISBN 978-3-943788-19-8). Jedes eBook kostet nur 19,95 Euro.

Viel Freude und Erfolg mit Ihren Redeauftritten wünscht Redenschreiber Rüdenauer.