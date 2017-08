Passau, 17.08.2017 Modern und sinnlich, so präsentiert sich ökologisches Wohnen heute.

Der neue Sensibler Wohnen Katalog von ÖkoControl – Verband ökologischer Einrichtungshäuser hat die Highlights der aktuellen Kollektionen zusammengestellt und zeigt auf gut 70 Seiten ausgesucht schöne Möbel aus massivem Holz für alle Bereiche des Wohnens.

Ob Schlafen, Wohnen, Speisen, Kindermöbel oder Küche – die Einrichtungsvorschläge, die das 76 Seiten starke Wohnbuch aufzeigt, bestechen durch Eleganz und vornehm schlichtes Design. Vorbei die Zeiten von rustikalem Rumpelstilzchen-Look und Betten wuchtig wie Wikingerschiffen. Die mittlerweile 13. Ausgabe des verbandseigenen Kataloges belegt einmal mehr, dass man beim Stichwort ökologisches Design getrost an die Klassiker von morgen denken kann. Puristisch, aber nicht streng, klar, aber nicht cool, und vor allem harmonisch in der Kombination von Material, Form und Farbe geben sich die ausgewählten Möbel aus hochwertigem Massivholz.

Sensibler Wohnen-Wohnbuch 2017 - 70 Seiten rund ums natürliche Einrichten

Gefällige Optik sei aber nicht alles, lässt Otto Bauer, Geschäftsleiter des Verbandes, wissen. „Seit etwa 25 Jahren setzen wir uns dafür ein, Ästhetik und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Auch der Sensibler Wohnen Katalog ist davon durchdrungen, hier kommt nichts rein, was wir nicht rundum vertreten können. Wir setzen damit ein deutliches Zeichen für die Umwelt.“

Darum werden alle Möbel in kleinen und mittelständischen Betrieben in Deutschland, Österreich oder den europäischen Nachbarländern gefertigt. Das Holz stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Bei der Produktion wird größter Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit gelegt, es gelten strenge Regeln zum Schutz der Arbeitnehmer. Viele Produkte sind nach den Kriterien des Verbandes auf mögliche Schadstoffe kontrolliert worden und tragen das renommierte ÖkoControl Siegel.

Auch von Polstermöbeln zeigt das Wohnbuch eine zeitlos schöne Kollektion auf höchstem ökologischen Niveau. „Darauf sind wir besonders stolz“, so Otto Bauer. „Naturpolsterung, Fertigung von Hand, altbewährte Techniken – das gibt es sonst so gut wie nicht mehr am Markt. Bei uns ist das noch oder wieder zu finden. Multifunktionalität, Komfort und Individualisierbarkeit inklusive, denn die deutschen Polstermanufakturen, mit denen wir seit Jahren eng zusammenarbeiten, haben die gestiegenen Ansprüche unserer Kunden immer im Blick.“

Wer Inspirationen für eine gesunde Wohnumgebung sucht, an der er lange Freude hat und dabei Rücksicht auf Mensch, Umwelt und Natur nehmen möchte, für den ist der Katalog genau richtig. Er ist zum online-Durchblättern auf http://oekocontrol-verband.de/der-verband/sensibler-wohnen/ oder bei den teilnehmenden Mitgliedshäusern des Verbandes als individualisierte gedruckte oder online-Version.

Die ÖkoControl Gesellschaft für Qualitätsstandards ökologischer Einrichtungshäuser ist ein Zusammenschluss von ökologisch engagierten Möbelhändlern, der seit 1994 als Verband europäischer ökologischer Einrichtungshäuser e.V. agiert. Das hauseigene ÖkoControl Testsiegel ist kein staatliches Gütezeichen, sondern eine Selbstverpflichtung des Verbandes auf höchstem Niveau. Getestet werden nur Möbel aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Untersuchungen erfolgen bei akkreditierten Prüfinstituten.

Kontakt:

ÖkoControl Gesellschaft für Qualitätsstandards

ökologischer Einrichtungshäuser mbH

Bahnhofstraße 31, 94032 Passau

Tel: +49 851 988 46 700, Fax: +49 851 988 46 701

, www.oekocontrol.com

Geschäftsleitung: Otto Bauer