Übergabe des letzten Hauses der DREGER Immobiliengruppe im Rosenseegebiet

Am vergangenen Dienstag war es soweit: Geschäftsführer Jens Seifert von der DREGER Wohnbau GmbH übergab das letzte Haus im Rosenseegebiet an seine zukünftigen Eigentümer. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch diesen Bauabschnitt erfolgreich abschließen konnten und wünschen den Eigentümern aller DREGER-Einheiten im Rosenseegebiet viel Glück in ihren eigenen „4 Wänden“ und eine gute Nachbarschaft“, so Jens Seifert.

Seit 2007 hat DREGER in enger Zusammenarbeit mit der Rosensee-Stadtentwicklungs-GmbH im Rosenseegebiet in Aschaffenburg-Schweinheim insgesamt 172 Einheiten entwickelt. Die DREGER Immobiliengruppe hat 24 Doppelhaushälften, 128 Reihenhäuser und 20 Eigentumswohnungen geplant, gebaut und vermarktet. Vor allem Familien haben in der sehr attraktiven Lage nahe des Stadtgartens und des fußläufig erreichbaren Stadtzentrums ein neues Zuhause gefunden. Hier gibt es doppelt so viele Kinder wie im gesamten übrigen Stadtteil – Schulen und Kindergärten sind in unmittelbarer Nähe. Durch die unterschiedliche Bebauung – ist durch DREGER ein sehr lebendiges und modernes Stadtbild entstanden.

Seit 1990 steht der Name DREGER Immobilien für Qualität, wenn es darum geht, Menschen und Raum in Form von Wohnungen oder Immobilien zusammenzubringen. Eines haben wir in dieser Zeit immer wieder erfahren: Keine Aufgabe gleicht der anderen!

Ansicht aus dem Rosenseegebiet in Aschaffenburg. Premium-Stadthäuser von DREGER

Qualität gilt als Wert, als Grundlage für Sicherheit. Für Vertrauen und Zuverlässigkeit. Für das sichere Gefühl, in guten Händen zu sein. Genau dieses Gefühl ist ausschlaggebend, wenn es um Immobilien geht. Sie, unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter müssen das sichere Gefühl von Vertrauen haben. Wir kennen den Markt. Wir beobachten, analysieren und schlussfolgern, hören zu und machen uns Gedanken. Geht es doch immer um den Menschen, um seine individuellen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse. Um Personen und Persönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Die DREGER Immobilien GmbH wurde bereits zum 6. Mal in Folge als empfehlenswertes Immobilienunternehmen ausgezeichnet. Die Auszeichnung zum "Best Property Agent" ist das einzige unabhängige Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister und genießt national und international beachtliches Renomee.