Ultra-cooler Song & Movie 'I Have A Vision' von Michel Montecrossa zur Trump Amtseinweihung und Präsidentschaft

Der New-Topical-Song ‘I Have A Vision‘, veröffentlicht von Mira Sound Germany als Audio-CD, DVD sowie als Download, ist Michel Montecrossa's Song anlässlich der Trump Amtseinweihung und Präsidentschaft. 'I Have A Vision' ist ein ultra-cooler no-fake-news Reality Rocker New-Topical-Song und Movie bestehend aus 68 Deep-Brain Wörtern zur Trump Amtseinweihung und Präsidentschaft.

Mit 'I Have A Vision' sagt Michel Montecrossa zu Donald Trump:“Stolz auf was? Zeig, was du kannst!”

Michel Montecrossa's 'I Have A Vision' macht da weiter, wo Martin Luther King's 'I Have A Dream' angefangen hat. Es ist purer Durchblick.

Songtext

I HAVE A VISION

I have a vision

of the United States of Planet Earth.

I have a vision

of the U.S.A. taking the lead on this way.

I have a vision

of the U.N. changing into the world government.

I have a vision

of the United Humanity moving into space age.

I have a vision

of the living celebration of Humanity

in a World of Peace and Love

and Joy unending.

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany



Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Michel Montecrossa's ultra-coole CD 'I Have A Vision' zur Trump Amtseinweihung und Präsidentschaft

Michel Montecrossa Audio-CDs, Downloads, DVDs und Bücher im Mirapuri-Shop

http://www.Mirapuri-Shop.de

Über Michel Montecrossa

Michel Montecrossa vereint in einer Person den Schriftsteller, Dichter, Maler, Musiker, Filmkünstler und zukunftsweisenden Bewusstseinsforscher. Sein vielfältiges Werk umfasst ethisch wertorientierte Bücher in englischer und deutscher Sprache, ein großes avantgardistisch-malerisches, zeichnerisches und filmschaffendes Werk und ebenso ein modern-klassisches musikalisches Werk, das sowohl Lied- als auch symphonische Instrumentalkompositionen umfasst. Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als Philosoph, integraler Cyberkünstler und Bewusstseinsforscher der Gründer von Mirapuri, der europäischen Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Italien und deren Satellit Miravillage in Gauting bei München, Deutschland.