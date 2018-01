Ultra flaches und hochauflösendes CPU Board

Ultra flaches Design und eine hochauflösende Grafik vereint mit aktueller AtomTM Prozessor Generation – das sind die Highlights des neuen Apollo Lake 3.5” CPU Board WAFER-AL von ICP Deutschland.

WAFER-AL – 3.5” CPU Board mit Apollo Lake SoC

[Großes Bild anzeigen]

Die geringe Bauhöhe der Front I/O und der flache Kühlkörper ermöglichen den Einsatz auf begrenztem Raum für die Automatenherstellung oder für Anzeigentafeln auf Flughäfen und Bahnhöfen. Für Digital Signage Anwendungen wie diese ist es von Vorteil, dass drei unabhängige Displays über einen DP++ in bestechender 4K UHD Auflösung, eine LVDS sowie einer VGA Schnittstelle angesteuert werden können. Dank einer Betriebstemperatur von -20°C ~ +60°C hält das Board auch extremen Umgebungsbedingungen stand. Das WAFER-AL ist mit einem Apollo Lake Pentium® N4200 oder Celeron® N3350 on-board SoC ausgestattet und lässt sich mit max. 8GB DDR3L Arbeitsspeicher bestücken.Zahlreiche USB, RS-232 oder RS-232/422/485 und SATA 6Gb/s Schnittstellen bieten darüber hinaus Flexibilität bei der Verwendung passender Peripheriegeräte. Ferner steht ein Full/Half-size Mini PCIe Slot mit on-board SIM-Halter zur Verfügung, der in Verbindung eines zusätzlichen 3G/4G Moduls genutzt werden kann. Über den zweiten PCIe Mini Steckplatz kann das WAFER-AL mittels mSATA Speicher erweitert werden. Auf Kundenwunsch liefert ICP das WAFER-AL als vorkonfiguriertes Ready-to-Use System mit angepasstem BIOS, Betriebssystem und industriellen Speichermodulen aus.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!

Produktlink: https://www.icp-deutschland.de/inde....arch&searchparam=wafer-al

Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/pro....AL-datasheet-20170113.pdf