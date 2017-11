Umschulung für die RENO-Branche = hervorragende Arbeitsplatz-Chancen

Wer jetzt eine berufliche Veränderung anstrebt in Richtung RENO und das fundiert mit neuem qualifiziertem Berufsabschluss angehen will, hat gute Karten.

FORUM Berufsbildungbietet die passende Umschulung an. Hier wird das umfassende Fachwissen vermittelt, so dass die Umschüler fit werden für den Kammerabschluss. In dem integrierten Rundumpaket erhalten die Teilnehmer/innen außerdem Bewerbungstraining, Coachings und weitere Angebote zur Stärkung der Persönlichkeit. Die benötigte Berufserfahrung wird über das Praktikum in renommierten Kanzleien gesammelt und somit auch der Arbeitsalltag kennengelernt. Die Qualifikation ist kostenfrei bei Förderung über Bildungsgutschein, Rententräger oder Berufsgenossenschaften.

Infoveranstaltung Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r RAK

Interessierte sind herzlich eingeladen zur kostenlosen Infoveranstaltung, in der sie alles über Inhalte, Fördermöglichkeiten und Arbeitsplatzperspektiven der Umschulungen zum/zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten zu erfahren.

Wann: 13.12.2017 um 13 Uhr

Wo: FORUM Berufsbildung, Charlottenstr. 2, 10969 Berlin.

Anmeldung erforderlich über , da die Plätze begrenzt sind. Wer lieber einen individuellen Beratungstermin bevorzugt vereinbart diesen einfach telefonisch unter Tel: 030 2590080. Weitere Infos unter http://www.forum-berufsbildung.de



