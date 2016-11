Umweltfreundliche Ölbindemittel aus Recyclingmaterial

Die Re-Form Ölbindemittel und Universal-Bindemittel von MAKRO IDENT bieten ein bis zu 50% höheres Absorptionsvermögen als Bindemittel aus Polypropylen und sind aus mindestens 80% Recyclingmaterial.

Die umweltfreundlichen und sehr leistungsstarken Re-Form Ölbindemittel und Universal-Bindemittel von MAKRO IDENT bieten ein bis zu 50% höheres Absorptionsvermögen als Sorptionsmittel aus Polypropylen. Wobei die Ölbindemittel und Universal-Bindevliese aus Polypropylen von MAKRO IDENT bereits eine hohe Aufnahmekapazität von Flüssigkeiten von 25-50% vom Eigengewicht haben. Die Re-Form Universal-Bindemittel (Bindevliese) werden aus mindestens 80% recyceltem Zeitungspapier und anderem Zellulosematerial sowie aus 80% Baumwolle und anderer Mikrofaserzellulose für ölbindende Produkte hergestellt.

Die einzigartige Struktur der Re-Form Ölbindemittel und Universal-Bindemittel (Bindevliese) bieten eine herausragende Saugkraft. Man benötigt weniger Material und es entsteht weniger Abfall, was es sowohl umweltschonend als auch günstig macht. Die Re-Form Materialien werden ökologisch produziert und sind ökologisch in der Verwendung und erfüllen zudem die NFPA Flammschutz-Klasse A (Universal-Produkte).

Die ölbindenden Re-Form Materialien werden empfohlen für zum Beispiel Schmierfette, Kühlmittel, Getriebeflüssigkeiten, Farben auf Ölbasis, Öle und weitere Flüssigkeiten auf Mineralölbasis. Re-Form Universal-Bindevliese sind einzusetzen für Kühlmittel, Lösungsmittel, Öle und Benzin und weitere Flüssigkeiten auf Wasserbasis und die Re-Form ProPlus Bindevliese können überall dort eingesetzt werden, wo es ausgelaufene, tropfende oder verschüttete Flüssigkeiten gibt wie zum Beispiel in Produktions- und Bearbeitungsbereichen, unter Montagebändern oder -anlagen, in Wartungsbereichen oder auch Flüssiglagern. Die Re-Form Produkte eignen sich allerdings nicht für den Einsatz in Verbindung mit hoch aggressiven Cemikalien.

Die Re-Form Sorptionsmittel bieten eine sehr hohe Saugfähigkeit, Haltbarkeit sowie Festigkeit und helfen dabei, die Auswirkungen auf die Umwelt durch das Unternehmen zu verringern. Die Materialien werden aus natürlichen Bestandteilen – einem nachwachsenden Rohstoff – hergestellt. Durch die sehr hohe Saugfähigkeit muss man weniger Material verwenden und reduziert zugleich dadurch Abfälle. Die Universal-Bindemittel erfüllen die Norm ASTM E84-05 für flammenhemmendes Material. Die rein ölbindenden Bindevliese sind nicht flammenhemmend, sind aber wasserabweisend und schwimmen, wodurch sie ideal für Schiffsunfälle oder im industriellen Außenbereich sind.

Alle bei MAKRO IDENT im Sortiment enthaltenen Ölbindemittel und Universal-Bindevliese wie Tücher und Rollen, verfügen über einen stark absorbierenden Kern aus Recyclingmaterial. Dank der Eigenschaften wie Haltbarkeit, hohe Absorptionsgrade und verschiedene Decklagen stehen für den jeweiligen Einsatzbereich verschiedene Ausführungen zur Verfügung.

Die Re-Form Bindemittel gibt es ohne Perforation oder einfach bzw. 2-fach perforiert, sodass der Anwender nur so viel Material verwendet, wie gerade nötig ist, was Abfälle und zugleich die Entsorgungskosten minimiert.

Weitere Informationen unter http://www.sorptionsmittel.de/sorbents/reform.html