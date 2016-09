United Planet lädt zu Partnertag bei Amsterdam

Der internationale Partnertag von United Planet findet am 5. Oktober in Baarn bei Amsterdam statt.

Digitalisierungs-Experten und IT-Systemhäuser informieren sich hier über die Marktpotentiale des Digital Workplace.

Freiburg, den 21. September 2016. Durch die Digitale Transformation verändern sich nicht nur einzelne Arbeitsabläufe. Sie reicht viel weiter und wirft ganze Geschäftsmodelle um – ist aber auch ein Innovationstreiber. Neue Technologien, neue Produkte und schlussendlich auch neue Jobs. Nicht nur deutsche Unternehmen erkennen die Relevanz dieses Themas.

Daher lädt der Softwarehersteller United Planet erstmals zu einem Partnertag in den Niederlanden ein. Am 05. Oktober 2016 geht es in den Räumen der Informaat B.V. in Baarn bei Amsterdam darum, wie Firmen ihr Stück vom Digitalisierungs-Kuchen abbekommen.

Digitale Transformation geschieht überall

Julien Berteraut, Head of International Business Development and Sales bei United Planet, beschreibt das Ziel des Partnertags: „Die Digitale Transformation geschieht überall und die Niederlande ist eines der führenden Länder in dieser Entwicklung. Zusammen mit unseren Partnern möchten wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser bedienen und unser Produkt Intrexx als Schlüssel-Plattform in diesem wichtigen Markt positionieren.“

Julien Berteraut, Head of International Business Development and Sales bei United Planet, © United Planet GmbH, Abdruck honorarfrei

In Marcel Kosters Keynote geht es um die wichtige Rolle der User-Experience in Intranet- und Portalprojekten. Der Geschäftsführer von Informaat zeigt den Teilnehmern, auf was sie bei der erfolgreichen Umsetzung für Kunden unbedingt achten müssen.

Der Anwender HECTAS – ein führender europäischer Qualitätsanbieter für infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen – berichtet anschließend in einem Roundtable-Gespräch über seine Erfahrungen bei der Digitalisierung mit Intrexx.

Die weiteren Vorträge stellen das Prinzip des Digital Workplace näher vor. Berteraut ist sich sicher: „Die Positionierung von Intrexx als Digital Workplace-Plattform ist entscheidend für unseren Erfolg. In meiner Präsentation zeige ich den Partnern daher, wie Firmen mit Intrexx zu effizienteren Organisationen werden können.“

Die Eckdaten:

Datum: 05. Oktober 2016

Zeit: 12:00 – 17:00 Uhr

Ort: Informaat B.V. / Jacob van Lenneplaan 57, 3743 AP Baarn, Niederlande

Kostenlose Anmeldung zur Veranstaltung unter:

https://www.intrexx.com/partnertag-amsterdam/anmeldung