Universität Hamburg bietet Weiterbildungsmodule im Bereich Projektmanagement und Changemanagement an - Jetzt anmelden.

Das Weiterbildungsprogramm „Online lernen im Management“ richtet sich an Hochschulabsolventen und -absolventinnen aller Fachrichtungen sowie an Personen mit vergleichbaren Kenntnissen, die Managementaufgaben wahrnehmen, sich neue Arbeitsbereiche erschließen wollen oder Karriereschritte planen.

Die folgenden Weiterbildungsmodule starten ab September 2017:Change Management und Lernen in OrganisationenVerschiedene Konzepte zu Change Management wie Design Thinking, Appreciative Inquiry, Business Process Reengineering und systemische Organisationsentwicklung sowie das Management konkreter Änderungsvorhaben sind die Themen der Weiterbildung. Zudem werden Bewahrungs-, Unternehmens- und Lernkultur analysiert und die Arbeit von Lernlaboren, Dialogprojekten und Communities of Practice untersucht, um organisationale Lernprozesse zu fördern und eine Veränderung zur "Lernenden Organisation" zu erreichen.Kombination aus Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement in einer Weiterbildung Instrumente und Methoden der Projektplanung und -steuerung, Phasen im Prozessmanagement, Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Total Quality Management sowie Führung und Teamentwicklung stehen im Mittelpunkt dieser Blended-Learning-Weiterbildung.

Jede Weiterbildung verbindet Präsenzseminare mit Online-Phasen und dauert 4 Monate mit ca. 8 Stunden frei einteilbarer Studienzeit pro Woche und wird mit einem Zertifikat der Universität Hamburg abgeschlossen. Bewerbungsschluss ist der 01.07.2017. Zudem starten im September die Module Arbeits- und Organisationspsychologie und Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Information und Anmeldung

Lena Oswald

Universität Hamburg, Zentrum für Weiterbildung

E-Mail:

Tel.: 040/428 38- 9712, -9700

Informationen über das Programm und die Module finden Sie unter:

www.zfw.uni-hamburg.de/Olim