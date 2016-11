Unter www.myselftest.de geht das erste herstellerunabhängige Gesundheitsportal für medizinische Selbsttests an den Start

In Zeiten zunehmender Mobilität verbindet myselftest die vielfältigen Möglichkeiten in der medizinischen Diagnostik zu einer besonders zeitgemäßen und flexibel einsetzbaren neuen Form von E-Health in der Gesundheitsprävention.

Zug/Schweiz, 16. November 2016 – Ab sofort ist der schweizer Branchenvorreiter „myselftest“ auch in Deutschland präsent. Unter www.myselftest.de bietet das erste herstellerunabhängige Gesundheitsportal für medizinische Selbsttests eine neue Form der Gesundheitsprävention an.Um Anwendern bei unterschiedlichen Diagnosen und Analysemethoden bestmögliche Testresultate zu bieten, arbeitet myselftest nach dem „Best-in-class-Ansatz“. Im Verbund mit zertifizierten Partnerlaboren, Ärzten, Ernährungsspezialisten und Leistungsdiagnostikern selektiert ein Kompetenzteam das weltweite Angebot. Damit die Anwenderfreundlichkeit und Herstellerunabhängigkeit transparent ist, tragen alle medizinischen Selbsttests, die unter www.myselftest.de ausgewählt und angeboten werden, das „myselftest Siegel“.Menschen, die vitale Zusammenhänge für die eigene Gesundheit und Fitness ihres Körpers besser verstehen wollen, unterstützt myselftest möglichst fundiert, transparent und effizient. Über das aktuelle Portfolio können Anwender bei myselftest – ohne Termindruck, bequem und zuverlässig von zu Hause aus – ihre Fitness und Stressbelastung, Herzgesundheit, Darmfitness und Schlafqualität, den Vitamin-D3-Spiegel sowie mögliche Lebensmittelunverträglichkeiten bestimmen lassen.Da zuverlässige Proben die Basis für entsprechend zuverlässige Analysen und Befunde zertifizierter Laborpartner bilden, legt myselftest besonderen Wert auf einen einfachen Testablauf und sicheres Handling der Proben. Als weiteren Vorteil von myselftest lassen sich Blut, Speichel und Urin besonders anwenderfreundlich selbst testen und beproben. Gleiches gilt beispielsweise auch für die Messung der Herzratenvariabilität.Die Analyse und den Befund leisten speziell ausgewählte und zertifizierte Laborpartner. Als weiteren Anwenderservice fasst myselftest die persönlichen Auswertungen in einem geschützten Bereich zusammen. Hier erhalten Anwender eine übersichtliche Darstellung aller Befunde. Über die Historie sind alle Werte vergleichbar. Allgemein gültige und möglichst einfach verständliche Handlungsempfehlungen – beispielsweise zur Ernährungsberatung – komplettieren die Auswertungen.Andre Balzer, CEO von myselftest erklärt: „Die moderne Diagnostik bietet vielfältige Möglichkeiten für eine aktive Gesundheitsprävention. Genau hier setzt myselftest an und gibt modernen Menschen auf zeitgemäße Art und Weise Impulse zu mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness!“ So verstanden, kann myselftest als Check-up eingesetzt werden und eine professionelle medizinische Beratung oder Behandlung durch einen approbierten Arzt sowie wahlweise auch eine professionelle Ernährungsberatung unterstützen.

Größtmögliche Schnelligkeit und Transparenz gewährleistet myselftest auch bei Versand und Zahlung. So sind bei myselftest alle Versandkosten – einschließlich der Testrücksendung an die zertifizierten Laborpartner – bereits im Preis enthalten. In Deutschland ist die Zahlung per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal und Sofortüberweisung möglich. Die Lieferung erfolgt länderspezifisch mit dem schnellstmöglichen Logistikanbieter.Hinweis für Redaktionenmyselftest überprüft und ergänzt das Portfolio schrittweise. Innovative Selbsttests für weitere Diagnosen und Analysemöglichkeiten werden folgen.