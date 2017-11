(hob) Festlicher Lichterglanz, geschmückte Häuschen und Stände, verführerischer Duft nach Lebkuchen und Glühwein.

In den kommenden Wochen verwandeln sich unsere Innenstädte in weihnachtliche Einkaufs- und Genussoasen. Wer jedoch einen wirklich außergewönlichen Weihnachtsmarkt sucht, sollte unbedingt nach Traben-Trarbach kommen. Dort findet an 23 Markttagen die siebte Auflage des Mosel-Wein-Nachts-Marktes statt.In den weihnachtlich illuminierten und geschmückten Gewölbekellern unterhalb des Moselschlösschens, die teilweise aus dem 16. Jahrhundert stammen, präsentieren Kunsthandwerker, Winzer und Gastronomen aus der Region unter dem gemeinsamen Motto „Wein, Genuss und Kultur“ ein Genusserlebnis der besonderen Art.

„Unser Mosel-Wein-Nachts-Markt hat sich mit seinem zauberhaften Ambiente in den letzten Jahren zu einer der schönsten und außergewöhnlichsten Veranstaltungen dieser Art in ganz Deutschland entwickelt“, ist Matthias Ganter vom Vier-Sterne-Hotel Moselschlösschen überzeugt. „Hotels und Ferienwohnungen in Traben-Trarbach sind in diesen Tagen sehr gut gebucht. Auch der Einzelhandel kann sich über deutliche Zuwächse freuen. Viele Firmen und Privatleute buchen ihre Weihnachtsfeiern in der hiesigen Gastronomie und verbinden ihre Veranstaltung mit einem Besuch des Mosel-Wein-Nachts-Marktes.“

Hotelier Matthias Ganter freut sich auf den diesjährigen Mosel-Wein-Nachts-Markt. © Holger Bernert

Zu den leckeren Höhepunkten der unterirdischen Genusswelt hat sich der Winzerglühwein entwickelt, der an einigen Ständen angeboten wird. Erstmalig dabei sind die Konditormeister Michael Blume und Adrian Kalkreuth von der Pâtisserie Blume & Kalkreuth in Traben-Trarbach, die zu sündhaft leckeren Verführungen einladen. Natürlich sind auch das Romantik Jugendstilhotel Bellevue und das Hotel Moselschlösschen mit kulinarischen Angeboten dabei. Ferner gibt es im Labyrinth des guten Geschmacks alles, was ein stilvoller Weihnachtsmarkt vorweisen sollte: köstliche Spezialitäten aus Küche und Keller, dekorative Accessoires für Heim und Garten, Schmuck und Uhren sowie Gestricktes, Geschreinertes und Gebasteltes. Hier findet man auf jeden Fall hochwertige, kunsthandwerkliche Geschenkartikel für die festlichen Momente des Jahres.

Wer nach dem Besuch der Unterwelt wieder ans Tageslicht kommt, kann sich auf der Schlittschuhbahn vor dem Stadthaus „Alter Bahnhof“ amüsieren. Völlig wetterunabhängig und äußerst energiesparend können die Schlittschuhläufer hier ihre Bahnen ziehen. Denn gelaufen wird nicht auf Eis, sondern auf einer mit einem hauchdünnen Silikonfilm präparierten Kunststoffbahn. Macht genauso viel Spaß wie Natureis. Oder wie wäre es mit einer interaktiven Ausstellung mit Lego-Steinen? Adventlicher Spaß für die gesamte Familie.



Der 7. Mosel-Wein-Nachts-Markt in der Traben-Trarbacher Unterwelt öffnet erstmalig am 24. November seine Tore. Bis einschließlich 1. Januar werden an den Wochenenden und den Sonderöffnungstagen über 150.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.



www.mosel-wein-nachts-markt.de