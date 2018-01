UnternehmenInnovationsforum Stahl 4.0 erfolgreich gestartet - Unternehmen aus dem Stahlumfeld und Forschung wollen künftig noch enger kooperieren

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Innovationsforum Stahl 4.0 startete am Donnerstag, den 25. Januar 2018 mit einer Kick-Off-Veranstaltung in den Räumlichkeiten der IHK Saarland in Saarbrücken.

Das Innovationsforum bringt Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Politik zusammen. Ziele sind der fokussierte Austausch im Kontext Stahl und Industrie 4.0 und die Etablierung eines langfristigen Innovationsnetzwerks sowie die Entwicklung neuer Produkt- und Geschäftsfelder. Handlungsfelder sind Produktion und Verarbeitung, Künstliche Intelligenz und Big Data, Sensorik und Aktorik sowie Werkstoffe.Das geographische Zentrum des Forums liegt im Saarland, wobei sich Akteure aus ganz Deutschland und den Nachbarländern daran beteiligen können. Durch die Arbeiten im Rahmen des über neun Monate angelegten Projekts wird das Profil des Saarlands als innovativer Industrie- und Stahlstandort gestärkt. Weiterhin wird die Grundlage für die Entwicklung neuer Produkte und Technologien gelegt und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Region und ihrer Akteure gestärkt. Die Stahlindustrie hat im Saarland eine besondere Bedeutung: Rund 22.000 Arbeitsplätze hängen im Saarland direkt und indirekt von der Stahlindustrie ab. Ihr Anteil am Umsatz der gesamten Saarindustrie lag in den letzten Jahren bei knapp 20%.Die Schirmherrin des Innovationsforums ist die Wirtschaftsministerin Frau Anke Rehlinger, die in der Ansprache von Staatssekretär Jürgen Barke vertreten wurde. „Die Stahlindustrie sorgt als Schlüsselbranche für Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovation im gesamten Saarland. Das Forum ist eine gute Möglichkeit, Kompetenzen zu bündeln und die richtigen Akteure enger miteinander zu verzahnen. So können wir gemeinsam innovative Projekte entwickeln, die nachhaltig zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der saarländischen Stahlindustrie beitragen. Ich erhoffe mir vom Innovationsforum viele produktive Ideen.“, erklärte Barke in seiner Ansprache.Der Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland Dr. Heino Klingen hob in seiner Rede ebenfalls die Bedeutung des Austauschs der einzelnen Akteure im Rahmen des Innovationsforums Stahl 4.0 hervor. „Die Produktion und Verarbeitung von Stahl ist heutzutage Hightech. Und dies mit gutem Grund: Denn Stahl ist einer der wichtigsten Werkstoffe überhaupt und wird künftig noch wichtiger. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass im Innovationsforum Stahl 4.0 Stahlhersteller mit kleinen innovativen Unternehmen sowie Vertretern der Wissenschaft und der Beratungsszene zusammenfinden, um sich für die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen.", so Klingen.Ein besonderer Fokus des Innovationsforums liegt auf der Beteiligung mittelständischer Unternehmen bzw. KMU, die häufig als Innovationstreiber und Zulieferer am Markt tätig sind. Die Akteure stammen sowohl aus der Stahlindustrie als auch aus den Bereichen Sensorik, IT und Industrie 4.0. Das Projekt wird geleitet von DORUCON – DR. RUPP CONSULTING GmbH. „Mit dem Innovationsforum Stahl 4.0 werden erstmalig Akteure der Stahlindustrie, Zulieferer und Forschungseinrichtungen zusammen gebracht, um gezielt gemeinsam offene Potentiale des Themenfelds Industrie 4.0 im Kontext Stahl zu erschließen. Unsere Region nimmt damit bundesweit eine Vorreiterrolle ein.“, erklärte der Geschäftsführer der DORUCON – DR. RUPP CONSULTING GmbH Dr. Jörg Rupp.

Im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung hielt Prof. Dr. Philipp Slusallek vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz einen Fachvortrag zu Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz und zeigte den rund 80 Anwesenden Ansatzpunkte für potentielle Innovationen in der Stahlindustrie auf, die zusammen mit vielen weiteren Ideen in den kommenden Monaten im Rahmen von Wortshops vertieft werden. Den Höhepunkt des Innovationsforums bildet eine zweitägige Abschlussveranstaltung, die am 7. und 8. Juni 2018 stattfindet.

Weiterführende Informationen: Als Ansprechpartner steht Ihnen das Team des Innovationsforums Stahl 4.0 gerne zur Verfügung: Dr. Jörg Rupp (Geschäftsführer, ), Dr. Marc Schaber (Projektleiter, ) +49 681 976898-10. Mehr Informationen finden sich auf der Website des Innovationsforums http://www.stahl4null.de

Das Förderprogramm Innovationsforen Mittelstand findet auf Initiative der Bundesregierung statt. Es ist Teil des „Zehn-Punkte-Programms Vorfahrt für den Mittelstand“, das insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Nutzung der neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik unterstützt.