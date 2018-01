Unternehmensgründung BCS best care solutions gestaltet Netzwerke und E-Health-Lösungen für eine bessere, innovative medizinische Versorgung

Düsseldorf, Januar 2018 – Ende 2017 gründeten die Versorgungsspezialistin Nicole Richter und der Gesundheitsexperte Bernd Altpeter die bundesweit tätige BCS best care solutions mit Sitz in Düsseldorf.

Die neue Managementgesellschaft ist auf die besondere medizinische Versorgung von Patienten im Bereich Tele- und Digitalmedizin spezialisiert und hat sich zum Ziel gesetzt, mit innovativen Konzepten die Versorgungsqualität für alle Beteiligten zu erhöhen.

Als Ergänzung zur normalen Gesundheitsversorgung können Krankenkassen und Ärzteverbände besondere Verträge (z. B. nach § 140 a SGB V) schließen, um zur Behandlung bestimmter Krankheiten zusätzliche, neue Leistungen zu vereinbaren (z. B. zusätzliche Untersuchungen, telemedizinisches Coaching) oder die übergreifende Versorgung zwischen Fachärzten, Kliniken und/oder Hausärzten zu verbessern. „Wir wollen die medizinische Versorgung der Patienten optimieren und gleichzeitig die Prozesse für die Ärzte und Krankenkassen vereinfachen. Hierzu vernetzen wir die Partner in der Gesundheitsversorgung und entwickeln mit ihnen neue Versorgungskonzepte.“, erklärt Nicole Richter, Rechtsanwältin und geschäftsführende Gründerin.

Servicegesellschaft für Ärzte, Kassen und Patienten

Die Gestaltung neuer Versorgungsoptionen, die Vertragsgestaltung sowie alle damit verbundenen Serviceaufgaben übernimmt BCS best care solutions als unabhängiger Partner. Das aufstrebende Unternehmen ist gleichermaßen Dienstleister für Krankenkassen, Verbände und natürlich für alle Ärzte, die an den Versorgungsverträgen teilnehmen. Zudem gehören die Beratung und die Weiterentwicklung bestehender Versorgungskonzepte und Selektivverträge zum Leistungsangebot.

Herausforderung Therapieoptimierung für chronisch kranke Patienten

Die umfassende Behandlung insbesondere chronischer Krankheiten wie Rheuma oder Diabetes ist eine große Herausforderung. Die Therapie bleibt aber vielfach unter den Möglichkeiten. Die Gründe sind zum einen werden multimorbide Patienten von mehreren Fachrichtungen gleichzeitig behandelt. Durch mangelnde Vernetzung unter den medizinischen Leistungserbringern erhält der Patient allerdings nicht immer die optimale Versorgung. Aber auch die Patienten halten sich mitunter nicht an ihre Therapiepläne.

Innovative Ansätze durch Telemedizin und E-Health-Lösungen

„Wir definieren optimale Behandlungsabläufe, die gewährleisten, dass die Patienten die spezifische Versorgung erfahren, die sie in ihrer individuellen Krankheitssituation benötigen.“, erläutert BCS best care solutions Gründer und Geschäftsführer Bernd Altpeter. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Integration von telemedizinischen Leistungen und E-Health-Lösungen in die innovativen Versorgungskonzepte. Mit dem Deutschen Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung (DITG) steht BCS best care solutions ein erfahrener Partner in der Digitalisierung medizinischer Leistungen zur Seite. Das DITG bietet u. a. digitales Patientenmanagement für die Indikationen Diabetes, Adipositas, Ernährung und Medikation.

Erfolgreicher Start

Erste Erfolge kann BCS best care solutions bereits verzeichnen: So wurden Versorgungsverträge für Erwachsene, Jugendliche und Kinder mit chronischem Rheuma geschlossen. Interessierte Hausärzte, Fachärzte für innere Medizin (Schwerpunkt Rheumatologie), Ambulanzen und Kinder- und Jugendärzte (Zusatzbezeichnung Kinderrheumatologie) können sich an die BCS best care solutions wenden. Teilnehmen können betroffene Versicherte der BARMER und der Techniker Krankenkasse.

Sie finden uns auch online unter: http://www.bestcaresolutions.de

Pressekontakt

Anne Fischer

PR-Managerin

E-Mail:

Telefon: 0211 90 98 17 95