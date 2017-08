Unternehmensverkauf Beratung: Unternehmen verkaufen

Pressemitteilung von:



Beyond the Deal

Beyond the Deal

Niederlassung Deutschland

Stephan Jansen

Westhafenplatz 1

60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49(0)69 710 456 503

Email:

Internet: http://www.beyondthedeal.de





Das Beratungsunternehmen Beyond the Deal, Frankfurt, unterstützt Unternehmen beim Kauf und bei der Integration von Unternehmen; außerdem beim Verkauf von Tochter-Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie bei deren Ausgliederung....

mehr »