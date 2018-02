Unternehmerfrühstück für Unternehmen der Region

Netzwerken mit „Regional Aktiv“ für Selbständige, die südlich um Berlin arbeiten. Es werden bei einem unverbindlichen Treffen gegenseitig Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame Projekte entwickelt.

Auch in diesem Jahr gibt es jeweils am 3. Dienstag im Monat um 7:30 Uhr ein Unternehmertreffen für Selbständige, Unternehmer, Existenzgründer, Homeoffice-Arbeiter und wirtschaftlich Aktive. Bei einem entspannten Frühstück finden sich neue Geschäftspartner.

In lockerer Atmosphäre werden Ideen und Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsame Projekte entwickelt und Kooperationen besprochen. Manchmal sind sie nur für einzelne Projekte, oft aber auch für längere Zeit.

Kaffee und Kontakte mit „Regional Aktiv“ bedeutet für Unternehmer aus der Falkenseer und Berliner Region neue Kontakte finden.

„Regional Aktiv“ ist ein kostenfreies Treffen, bezahlt wird nur der eigene Verzehr. Eine Voranmeldung ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

Die aktuellen Termine und Treffpunkte findet man im Internet unter http://www.lukida.de oder http://www.werbung-schackert.com/regional-aktiv/

Informationen und Anmeldung auch telefonisch unter der Nummer 03322 214 546

Kontakt ist das Unternehmen Schackert Werbung & Marketing. Es unterstützt mit diesem Unternehmerfrühstück die Wirtschaft und die Unternehmer der Region.

Die verschiedenen Angebote von „Regional Aktiv“ sind besonders interessant für Unternehmer und Selbständige, die in Berlin oder die im Havelland arbeiten. Als bedeutende Wirtschaftsregionen liegen die städtisch geprägte Randregion Berlins und das grüne Havelland eng nebeneinander. Viele Unternehmen arbeiten zusammen und gebietsübergreifend.