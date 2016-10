Urlaub auf Sardinien - So gelingt die Reise

Sardinien ist ein Traumziel im Mittelmeer. Karibisch anmutende Strände, lebendige Städte, sanfter Tourismus ohne Hotelburgen, Zahlreiche private Ferienwohnungen und Ferienhäuser, eine bequeme Anreise über die Flughäfen Olbia oder Cagliar und Alghero locken für einen Urlaub auf Sardnien.

Auch im Rahmen einer Rundreise durch Italien ist das Übersetzen mit der Fähre auf die Insel sehr beliebt.

Doch im Vorfeld stellen sich für die Urlaubsplanung viele Fragen: Wohin auf Sardinien? Wo finden sich die schönsten Strände? Wie ist das Wetter auf Sardinien? Kann man auch im September dort noch baden? Welche Gegebenheiten sind bei der Anmietung einer Ferienwohnung wichtig? Ist die Autovermietung auf Sardinien ein Problem? Wo kommt man am besten unter, wenn man mit Kindern auf Reisen geht? Kann man Sardinien problemlos Telefonieren und ins Internet? Ist das Leitungswasser trinkbar? Kann man auf Sardinien auch Klettern oder Surfen? Die Abwesenheit von vielen Pauschalreisen macht die Planung eines Urlaubs auf Sardinien nicht einfacher. Diese und viele weitere Fragen werden vorab gestellt – Antworten finden sich in der Regel nur in Foren.

Die Seite Sardinien Inside füllt nun diese Lücke: Alle Informationen, die für den Urlaub auf der schönen Insel wichtig sind, finden sich dort. Übersichtlich und schnell finden Leser die benötigten Tipps, um eine gute Zeit auf Sardinien zu verleben und den Urlaub ganz nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Ein paar Tipps vorab helfen bei der Urlaubsplanung:

- Die Badesaison beginnt im Mai und endet etwa Mitte Oktober.

- Im Süden Sardiniens ist es wärmer, als im Norden.

- Die meisten Flüge gibt es nach Olbia und Cagliari.

- Die Autovermietungen finden sich direkt an den Flughäfen.

- Ferienwohnungen, Hotels und andere Unterkünfte sind in großer Zahl verfügbar, während der Hauptsaison sind - sie jedoch stark frequentiert und viele Unterkünfte sind dann ausgebucht.

- Sardinien ist groß, es ist schwer, die Insel in einem einzigen Urlaub komplett zu erschließen.

- Wunderbare Strände finden sich auf Sardinien fast überall.

