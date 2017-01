Urlaubsverwaltung für 2017 - Haben Sie schon den richtigen Plan(er) fürs neue Jahr

Neues Jahr - neues Glück und neue Herausforderungen! Haben Sie die Personalverwaltung bereits richtig im Griff? - So planen Sie Anwesenheiten oder Stundenkontingente Ihrer Mitarbeiter einfach und übersichtlich!

Mit dem Urlaubsplaner können Sie einfach und übersichtlich Urlaubstage, Krankenstand, Stundenpläne, Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung oder Fehlzeiten planen, Geburtstage und Termine verwalten uvm.

Die Software beinhaltet den kompletten Katalog der Ferientage und Feiertage eines Landes. Ein Modul zum Drucken von Urlaubsanträgen ist ebenfalls integriert. Ausserdem lassen sich diverse Berichte bzw. Übersichten über die verschiedenen Konten ausdrucken (Personen, Abteilungen, Jahres- und Stundenübersichten, Termine sowie das individuelle Bemerkungsfeld usw.).

Weitere Funktionen und Informationen siehe Hersteller-Homepage:

http://www.urlaub-ferien-planung.de

Die Planungs-Software "SL-Urlaubsplaner" ist bereits seit 2004 am Markt und nach wie vor in Ihrer Grundversion (Verwaltung bis 2 Mitarbeiter/Benutzer-Konten) kostenlos und mit allen Funktionen uneingeschränkt nutzbar!

Durch regelmäßige Updates und die Erweiterungen durch neue Funktionen im Programm ist der Urlaubsplaner universell und flexibel einsetzbar für privat wie beruflich oder in Firmen und Unternehmen.

Darüber hinaus gibt es Versionen der Urlaubsplaners für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die kostenlose 2-Konten-Version können Sie auf der Hersteller-Webseite des Urlaubsplaners herunterladen:

Auszug der Funktionen des SL-Urlaubsplaners:

Einfache und benutzerfreundliche Bedienung zur Urlaubsverwaltung

Verwalteten Sie für alle Mitarbeiter: Urlaub, Krank bzw. Anwesend oder Abwesend, Fehlzeit, Fortbildung und Weiterbildung, sonstige freie Tage Ihrer Firma (Ressourcenmanagement / Personalmanagement)

Zeiterfassung – Verwalten Sie Stunden, z.B. Überstunden, Gleitzeit, Schicht uvm.

Übersichtliche Planung der Brückentage

Konto mit Urlaubs- bzw. Terminübersicht kann per eMail versendet werden oder ist per Internetportal überall zugängig [siehe Bedienungsanleitung]

Jahresübersicht – Kennzeichnung: Wochenende und Feiertag sowie Übersicht der Schulferien (auch im Kalenderblatt anklick- und darstellbar)

Wählen Sie das jeweilige Bundesland (gesetzliche Feiertage u. regionale Feiertage; vorerst nur in Deutschland)

Verwaltung von Konten (Personen, Ereignisse, Geburtstage, Aufgaben, ToDo–Liste, Tagebuch bzw. Traumtagebuch -Einträge, Termine, uvm.)

Prüfung auf Überschneidung bestehender Urlaubstage nach Abteilung

Umfangreiche Druckreports nach Personen oder Abteilungen nach frei wählbaren Zeiträumen (weitere Report Möglichkeiten zum Druck verfügbar)

Automatische Berechnung von Urlaubstagen und Krankheitstagen, Resturlaub wird tabellarisch dargestellt

Einfache Datenerfassung über mehrere Tage möglich (freiwählbarer Zeitraum)Datenübernahme aus Vorjahr: Personaldaten und alle SerientermineFerien- und FeiertagsübersichtDiverse Druckfunktionen wie beispielsweise Jahres-Urlaubsreport, nach Abteilungen, nach Konten (Personen etc.) uvm.NetzwerkfähigModul zum Drucken von UrlaubsanträgenExcel – Ausgabe (Export) der Daten in UrlaubsantragExcel – Ausgabe aller Daten (Rohdaten–Export)SuchfunktionSternzeichen, Mondphasen, Kalenderwochen einblendbarBackup-Funktion (Datensicherung)Betriebsferien / BetriebsurlaubGlobale Hinweise und SperrenErinnerungsfunktionEinzelkonten-PasswortschutzAdmin–Rechte und SchreibschutzElektronische Personalplanung und Anwesenheitsplanung für Firmen und Privatpersonen, DienstkalenderTagebuchführung, privat bzw. geschäftlichFälligkeitstermine, AbschlagszahlungenArbeitsmittelverwaltung (z.B. Autos / Kfz), BücherverleihGeburtstagskalenderHausordnung, Müll / Abfall, Sicherheitsüberprüfungen (TÜV)Fahrtenbuch, Einsatzplanung, Schichtplanung, Dienstplanung, VerfügbarkeitsplanungTeamplaner, PersonaleinsatzplanungWeitere Zusatz-Module stehen zur Verfügung (Tools)Versionen für Deutschland, Österreich und Schweiz (USA auf Anfrage erhältlich)

Theoretisch ist mit der Urlaubsplanungs-Software „SL-Urlaubsplaner“ vieles planbar und realisierbar.

