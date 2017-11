Uwe Gronau gewinnt gleich zwei internationale Musik-Preise

Zuerst gewann Uwe Gronau mit seiner Erfolgs-CD „Paradise Painting“ Anfang des Jahres den ZMR Music Award in New Orleans und jetzt hat er auch noch den OWMR Award des Londoner Senders One World Music gewonnen.

Im Februar 2017 erhielt der westfälische Komponist und Musiker die Nachricht aus den USA. „Ich bin überglücklich, dass es jetzt endlich nach der dritten Nominierung geklappt hat“ sagte Gronau, dessen Musik schon seit Jahren in den amerikanischen New Age Sendern gespielt wird. Jetzt hat er in der Kategorie Best Album groove/chillout den ersten Platz belegt. One World Music, nach eigenen Angaben Europas größter Sender seiner Genres, ehrte ihn in der Kategorie „Electronic“ als bestes Album. „Paradise Painting“ ist ein Instrumental Album, das vor allem vom Tasteninstrument des Komponisten getragen wird. Hinzu kommen Saxophon, Gitarre und Drums&Percussion von Gastmusikern. Die Komposition lädt zum Träumen ein, man kann dabei entspannen oder meditieren. Außerdem eignet sie sich zur Begleitung von Yoga, Reiki oder Wellness. Ein Hörgenuß, den man sich einmal per Kopfhörer gönnen sollte. Uwe Gronau, Komponist von Paradise Painting

[Großes Bild anzeigen] Uwe Gronau ist ein Musiker und Komponist aus Nordrhein-Westfalen, der bereits zahlreiche Alben in der Musikrichtung New Age/Meditation/Chillout herausgebracht hat. Es überwiegen Tasteninstrumente, begleitet von Saxophon, Percussion und Gitarre. Weitere Informationen:

Uwe Gronau Website: http://uwe-gronau.de

Reinhören und kaufen: Paradise Painting bei Amazon: https://www.amazon.de/Paradise-Pain....=paradise+painting+gronau

Bilddateien:

08.11.2017 16:22

Klick zum Thema: Musik

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_840833

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben