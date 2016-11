VERANTWORTUNG großgeschrieben - Praktikawelten-Mitarbeiter erleben Freiwilligenarbeit hautnah

Was es bedeutet Freiwilligenarbeit zu leisten, erfahren die Mitarbeiter des Münchener Reiseveranstalters am eigenen Leib anhand der jüngsten Kooperation mit der Stiftung „Gesellschaft macht Schule“.

In diesem Rahmen unterstützt Praktikawelten die Stiftung tatkräftig bei ihren Projekten im Rahmen des gebundenen Ganztags an Münchner Mittelschulen.„Die Kooperation mit Praktikawelten unterstützt das Anliegen der Stiftung Gesellschaft macht Schule, Schüler mit herkunftsbedingten Bildungsnachteilen zu fördern und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen, möglichst dauerhaft und nachhaltig umzusetzen“, so Frau Schmoll, Projektleiterin der vertieften Berufsorientierung.

Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, die Stiftung in ihren Projekten im Rahmen des gebundenen Ganztags an Münchner Mittelschulen zu unterstützen. Hauptziel der Projekte ist es, Jugendlichen mit ungünstigen Startbedingungen verbindliche Bildungsangebote zu bieten, die insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung stärken und mittelfristig dabei helfen, die Weichen für einen erfolgreichen Übergang in eine Ausbildung oder an eine weiterführende Schule zu stellen.

Praktikawelten kann insbesondere dazu beitragen, den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine praxisnahe Orientierung bei der Berufsfindung zu bieten, um ein realistisches Bild über

Arbeitsplatzbedingungen und Qualifikationsanforderungen entwickeln zu können.

Im Rahmen von Betriebsbesichtigungen werden Schülern und Eltern verschiedene berufliche Werdegänge vorgestellt. Neben der finanziellen Unterstützung der Bildungspatenschaft unterstützen die einzelnen Mitarbeiter die Stiftung mit ihrem Know-How in den Projekten.

„Die Schüler profitieren davon, dass sie in den letzten beiden Schuljahren auf der Mittelschule nicht nur Kontakt zu einem Unternehmen bekommen, sondern auch zu den Mitarbeitern von Praktikawelten. Sie lernen Berufe und Karrierewege kennen und können im außerschulischen Rahmen ihr Auftreten erproben und neue Fertigkeiten erlernen“, betont Schmoll.

Das Thema Nachhaltigkeit ist bereits fest in die Unternehmensphilosophie von Praktikawelten integriert. Dazu gehören insbesondere Aspekte wie die Reduzierung von Abfall, Recycling, nachhaltiger Einkauf und die Energiereduktion. Karriere.de hat Praktikawelten dafür schon als Fair Company ausgezeichnet.

Doch nicht nur in Deutschland nimmt das Unternehmen seine Verantwortung als Arbeitgeber ernst. Durch eigene Teams vor Ort können Existenzen einheimischer Mitarbeiter gesichert werden, die bestens geschult und mit langjähriger Erfahrung für die Teilnehmer da sind. Neben der finanziellen Unterstützung einzelner Projekte werden diese hauptsächlich durch die Hilfe der Volontäre unterstützt. Welche nachhaltigen Fortschritte in den Zielländern erreicht wurden, zeigt der jährlich erscheinende Spendenbericht der Organisation auf.

Praktikawelten gehört deutschlandweit zu den führenden Anbietern im Bereich

Freiwilligenarbeit, Work and Travel, High School und Praktika im Ausland.

Die Teilnehmer profitieren von mehr als 12 Jahren Erfahrung als Spezialist für Auslandsaufenthalte.

