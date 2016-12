VERICON schafft Chancen für Versicherte: Bonusprogramme für Sportbegeisterte

Die Krankenkassen sind vom Gesetzgeber angehalten, gesundheitsförderndes Verhalten zu honorieren.

In welcher Form das geschieht, bleibt der Kasse aber selbst überlassen. Die Möglichkeiten reichen von Bonuszahlungen über vergünstigte Mitgliedschaften in Sportvereinen oder Fitness-Studios bis hin zur Bezuschussung einer professionellen Zahnreinigung. Die Bonusprogramme vieler Kassen setzen stark auf Sportkurse und ähnliche Maßnahmen, die Fitness und Beweglichkeit verbessern. Bevor man sich aber zum Hantel-Training oder im Tennis-Club anmeldet, sollte man sich bei der Kasse informieren, was genau sie zu fördern bereit ist und wie man seine Bemühungen dokumentieren muss.

Sportkurse müssen gewisse Bestimmungen erfüllen, damit sie sich für die Bonusprogramme qualifizieren. Eine Voraussetzung ist, dass sie von einem ausgebildeten Leiter oder Trainer betreut werden. Eine Prämie gibt es auch nur dann, wenn der Versicherte eine mindestens 80-prozentige Kursteilnahme nachweisen kann. In der Regel verlangen die Kassen eine schriftliche Teilnahmebestätigung und einen Nachweis, dass die Kursgebühr bezahlt wurde. Darüber hinaus muss der Kurs muss fortlaufend in einer festen Teilnehmergruppe stattfinden und ein fest definiertes Start- und Enddatum haben. Da es schwierig ist, nachzuweisen, dass man regelmäßig joggen geht, rät VERICON passionierten Läufern, sich einem organisierten Lauftreff anzuschließen.

