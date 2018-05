VERMES Microdispensing präsentiert modulares, hochflexibles MDS 3280 Mikrodosiersystem für optimale Medium-Anpassung und damit höchste Dosierqualität

München, Deutschland, 03. Mai 2018 - VERMES Microdispensing, der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen stellt seine neue MDS 3280 Mikrodosierlösung der MDS 3000 –Series vor, die auch bei höchster Geschwindigkeit mit ultrapräziser Applikation von kleinsten identischen Tropfen überzeugt.

Das Jet-Dosiersystem MDS 3280 basiert auf dem bewährten Piezoaktor mit allen Vorteilen der berührungslosen Dosierung. Um die extrem feine Dosierung insbesondere für hoch- und höchstviskose Medien weiter zu perfektionieren, hat VERMES Microdispensing seine MDS 3000-Serie um das MDS 3280 Allroundsystem erweitert, das modernste Mikrodosiertechnologie in neuen Dimensionen liefert.

"Das neue MDS 3280 fügt sich nahtlos in unser aktuelles Produktportfolio ein. Die Einsatzgebiete sind äußerst vielfältig. Es adressiert alle Branchen, die einen Bedarf an leistungsstarken Dosierern haben und die in minimalen Mengen prozesssicher dosieren müssen“, sagt Jürgen Städtler, Geschäftsführer der VERMES Microdispensing.

„Dazu gehören Mikrodosieranwendungen in Automatisierung und Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugelektrik, Medizin, Pharmazie sowie Informationstechnik und Unterhaltungselektronik und die damit verbundene vielfältige Bauteiltopographie und teilweise empfindlichen Oberflächenbeschaffenheit des Substrats“, erklärt Jürgen Städtler weiter.

VERMES Microdispensing MDS 3280 Mikrodosiersystem mit neuer Bajonett-Fluidik für optimale Substratanpassung und schnelle Wartung.

Das MDS 3280 zeichnet sich durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit aus und sorgt für kosteneffektive Produktivität und ausgezeichnete Dosierergebnisse mit gleichmäßigen und reproduzierbaren Dosiermengen. Es eignet sich für das mengengenaue Applizieren einer breiten Palette an Medien, wie SMT-Klebstoffen, Silberleitklebern, LED-Phosphor, Unterfüllungsmaterialien, aber auch von Silikonen, Wärmeleit- oder Lotpasten und Hotmelts.

Die Fähigkeit, Tröpfchen von weniger als 150 µm Durchmesser auf dem Substrat mit außergewöhnlicher Konsistenz und Wiederholbarkeit und kürzesten Taktzeiten zu verteilen, verbessert gleichzeitig die Durchsatzleistung und reduziert Produktionskosten.

Das VERMES Piezojet-Ventil MDV 3280 ist mit einer Einstelltechnologie namens "Top Adjust" ausgestattet und erlaubt eine schnelle und komfortable Konfiguration und perfekte und freie Paarung zwischen Düseneinsatz und Stößel. Die Einstellungen wie Dosierparameter können schnell und einfach auch während des Betriebs vorgenommen werden. So kann das System rasch wechselnde Bedingungen, wie beispielsweise Schwankungen in der Materialviskosität kompensieren, Dosiermuster verändern und unterschiedliche Dosiermengen auftragen.

Die innovative Verschlusstechnik des vom eigentlichen Ventilkörper abgekoppelten fluidischen Teils, der VERMES "Bajonett Fluidik“, sorgt für die flexible Koppelung zwischen Ventilkörper und Fluidikteil und gewährleistet eine einfache Handhabung und schnelle Reinigung, da die Fludik vom Ventilantrieb mit einem Klick ohne Werkzeug entfernt werden kann.

Dieses neue, einzigartige Design macht die Medienversorgung drehbar und das sehr kompakte und leichte Ventil kann optimal an die unterschiedlichsten Aufgaben wie die gewünschte Abgaberichtung angepasst werden. Es ermöglicht eine rasche und nahtlose Integration in selbst schwer zugängliche oder engste Räume. Bei der Realisierung von komplexen Anwendungen, spart es wertvolle Zeit und reduziert die Einrichtungskosten im vollautomatisierten Mikrodosier-Produktionsprozess. Der Stößel kann während das Ventil in der Betriebsposition bleibt, gewechselt werden und ein schwieriger Teilewechsel und kritische Betriebsausfälle werden vermieden.

Die neu konzipierte Düsenheizung ist im Körper des fluidischen Teils integriert und hält sie konstant auf optimaler Temperatur, ohne viel Platz zu beanspruchen. Durch die fortwährende Temperaturkontrolle und die Kontrolle des Materialdrucks bleibt die Dosierqualität bis zur Entleerung der Kartusche/des Behälters absolut konstant.

Die VERMES Microdispensing, mit Hauptsitz in Deutschland, revolutionierte 2001 die Mikrodosiertechnologie durch die Einführung der Piezo basierenden kontaktfreien MDS 3000 Serie. Heute ist die Firma Weltmarktführer in der Entwicklung und Produktion von innovativen Mikrodosierkonzepten und -systemen für Klebstoffe, Silikone, Fette, Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten.

Die Hochpräzisionsventile der MDS 3000 Series von VERMES Microdispensing unterstützen in aller Welt moderne Produktionsprozesse, zum Beispiel in der Automobil- und Pharmaindustrie, für Smartphones, Fernseher, Lampen und Wafer sowie bei der automatisierten Fertigung von LEDs, Mikrosystemen, RFID-Chips, Flüssigkristall-Bildschirmen und vielen anderen elektronischen Bauteilen und Geräten.Unsere Systeme erlauben es dem Kunden beim kontaktlosen Dosieren hochviskoser Medien Tropfengrößen im Mikro- und Nanoliterbereich zu erreichen bei theoretischen Frequenzen von mehr als 3000 Hz; ein Wert, der in unserer Industrie einzigartig ist.Die Mitarbeiter der VERMES Microdispensing verpflichten sich ihren Kunden weltweit die besten Technologien und Serviceleistungen zu bieten. Dabei ist es ihr Hauptziel zu erhöhter Produktivität, verbesserter Qualität und niedrigeren Produktionskosten beizutragen.

