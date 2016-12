VICO MULSOW GEHT JETZT SEINEN EIGENEN WEG

Er ist nicht mehr nur der ehemalige Assistent prominenter Designer. Das Multitalent Vico Mulsow startet jetzt seinen eigenen Weg ins öffentliche Leben - als Model, Künstler und vor allem als Markenbotschafter.



Berlin, 13.12.2016. Vico Mulsow ist vielen bekannt aus der TV Show Glööckler, Glanz und Gloria. Als persönlicher Assistent von Harald Glööckler tritt Vico neben diesem 2012 in der Reality-Show auf.

„Die Zeit bei Glanz und Gloria hat mich persönlich sehr geprägt. Ich bin dankbar für jede Erfahrung die ich sammeln durfte.“(Vico Mulsow)

Seit der Sendung ist viel passiert! Vico, der seit 2010 in Berlin lebt, stand zwar in der letzten Zeit weniger vor der Kamera, hatte aber nicht weniger interessante Jobs. Nach der herausfordernden Zeit bei Herrn Glööckler, arbeitete er in der Produktion von Promi Big Brother, als Assistent von Sarah Kern und für Wunderkind, der jungen Marke von Wolfgang Joop. Dessen berühmte Zeichnungen hängen noch heute an der Wand in Vicos Wohnung.

Was viele nicht wissen, Vico ist gelernter Restaurantfachmann, arbeitete als leitender Bar Manager und sogar als Manager im Berliner Fernsehturm. Fast unglaublich, dass Vico da erst Mitte 20 ist.

Dass die Modeindustrie ihn nicht wirklich los lässt, zeigt seine erfolgreiche Arbeit als Model. Egal ob Fotoshooting oder Laufsteg. Vico wird wegen seinem markanten Äußeren und seiner einzigartigen und sympathischen Persönlichkeit gerne gebucht. Verständlich, denn er übernimmt mit Leiden-schaft und Talent auch gerne das Fitting und Styling der anderen Models. Aber nicht nur für diese, sondern auch für Glasperlenspiel, Lea Marlen Woitack (GZSZ), Jochen Nickel und Madeleine Ju-no.Neben dem Modeln ist der junge Mann auch selbst musikalisch begabt und steht schon als Kind früh als Sänger und Schauspieler auf der Bühne. Aktuell ist er Teil der Berliner Kampagne Like Berlin. Als Markenbotschafter präsentiert er das Berliner Lebensgefühl, ist auf großen Plakaten in Berlin zu sehen und spielt zudem im neuen Video von Culcha Candela in der Like Berlin Version mit.

Seine Zukunft plant Vico sehr konkret und möchte sich auch wieder häufiger im öffentlichen Leben zeigen. Und dazu geht er jetzt mit großen Schritten seine eigenen Ziele an. mit neuem Management, eigener Webseite und in Kürze mit seinem eigenen Blog. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein!

„Ich habe große Pläne für die Zukunft. Ich möchte unabhängig sein und wieder mehr Kontakt zu meinen Fans aufbauen. Insbesondere mit meinem Blog, den ich in Kürze starte. Und für nächstes Jahr sind weitere tolle Projekte geplant. Ich bin selbst sehr gespannt, was 2017 für mich bereit hält.“ (Vico Mulsow)

Vico Mulsow ist 26 Jahre alt und lebt seit 2010 in Berlin. Ursprünglich stammt er aus dem schönen Eberswalde, aufgewachsen in Schierke bei Wernigerode. Vico ist zugleich Model, Künstler und Markenbotschafter. Schon als Kind zeigt er Interesse für viele Formen der Kunst, das er sich bis heute bewahrt hat. Er arbeitete für Harald Glööckler, Sarah Kern, Wolfgang Joop, Umasan, mit be-kannten Fotografen und vielen mehr. Weitere Informationen zu Vico finden Sie unter:

http://www.vicomulsow.com

