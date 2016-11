VINCI Energies investiert in Actemium-Partner Augmensys

Minderheitsbeteiligung an Augmented-Reality-Spezialist Augmensys / Zusammenarbeit zwischen der VINCI-Energies-Konzernmarke Actemium und Augmensys im Bereich Industrie 4.0 wird dadurch zusätzlich gestärkt

Frankfurt, 17. November 2016 – VINCI Energies hat durch ihren Investitionsfonds INERBIZ eine Minderheitsbeteiligung an der in Österreich ansässigen Firma Augmensys übernommen und dadurch einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft besiegelt. Seit 2015 arbeitet die VINCI-Energies-Konzernmarke Actemium erfolgreich mit dem Augmented-Reality-Spezialisten Augmensys zusammen. Durch das neue Investment wird diese Partnerschaft, deren Lösungen im Bereich Industrie 4.0 bei vielen Kunden bereits im Praxiseinsatz sind, jetzt noch weiter intensiviert.

2015 haben Actemium als führender Systemintegrator für Automation sowie Prozessleittechnik und der Softwarespezialist Augmensys ihre Kompetenzen gebündelt, um die Visionen von Augmented Reality (AR) im industriellen Umfeld mit Leben zu füllen. Die gemeinsam entwickelten Lösungen im Bereich Human-Machine-Interface, Datenverknüpfung und Digitalisierung wurden erstmals auf der Messe "Achema" und kürzlich auch auf der "Maintain" präsentiert.

Die beiden Partner haben es erstmals möglich gemacht, mit smarten Technologien Anlagenwerte, Wartungs-, Instandhaltungs- und Planungsdetails sowie Gerätespezifikationen auf einer Datenmanagement-Plattform zu bündeln, um sie digital abzurufen und mittels neuester AR-Technologien interaktiv und berührungsfrei zu bearbeiten. Aus der Kombination des Prozess- und Service-Know-hows von Actemium mit der AR-Expertise von Augmensys ergibt sich ein bislang einzigartiges Angebot, das Inbetriebnahme, Anlagebetrieb, Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen deutlich effizienter gestaltet.

VINCI Energies unterstreicht mit der jüngsten Beteiligung, welches Potenzial die Partnerschaft für die Zukunft der industriellen Prozesse bietet. Durch die Investition können die beiden Partner die jeweilige Kompetenz künftig noch besser ausbauen, weitere Lösungen für die Industrie 4.0 entwickeln und die Marktposition stärken.

"Wir hatten schon immer ein klares Ziel vor Augen: nicht wie andere nur über Industrie 4.0 zu reden, sondern deren Möglichkeiten für unsere Kunden wirklich erlebbar zu machen. Der erfolgreiche Einsatz unserer Lösungen bei zahlreichen Unternehmen zeigt, dass wir gemeinsam mit starken Partnern wie Augmensys industrielle Prozesse deutlich einfacher und kostensparender gestalten können", so Frank Berger, Leiter der Business Unit Actemium Smart Industry & Infrastructure Solutions (SI²S). "Unsere Kunden dürfen gespannt sein, was wir gemeinsam mit Augmensys für die Anforderungen von morgen noch alles im Gepäck haben."