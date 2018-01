VIP-Limousinenservice Interline Köln mit neuer Internet-Präsenz

Der VIP-Limousinen- und Chauffeurservice Interline Köln ( http://www.interline-koeln.de ) präsentiert sich ab sofort mit neuer Internet-Präsenz.

Durch großflächige Bildformate und ein modernes, übersichtliches Design entstand eine besonders benutzerfreundliche Website, die auch auf Mobilgeräten optimal dargestellt wird.



Im Top-Menu finden sich Informationen zu Interline-Dienstleistungen in den Bereichen Limousinen-, Chauffeur- und Eventservice, Reisebus Service, weltweite Services und Sightseeing.

Unter "Flotte" sind die Fahrzeuge des umfangreichen, exklusiven Interline Fuhrparks aufgelistet; von luxuriösen Limousinen über VIP-Minivans bis zu Premium- und Executive-Bussen aller Größen.

Eine Fullscreen-Slideshow mit individuellen Fotos vermittelt sofort Eindrücke davon, wofür das Unternehmen steht. In Form von aussagekräftigen Claims werden die Kernkompetenzen des exklusiven Fahrdienstleisters auf den Punkt gebracht: Komfort, Sicherheit, Effizienz - Simply Interline.

Die DLS Limousine-Service GmbH - Interline Düsseldorf/ Köln/ Bonn ist auf die professionelle Personenbeförderung spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von exklusiven Chauffeur-und Limousinenservices über Busservices, Eventservices bis zum Aircraft-Charter.

Der Interline-Fuhrpark umfasst eine umfangreiche Auswahl an Fahrzeugen unterschiedlichster Konfigurationen. Dazu gehören elegante Limousinen ebenso wie SUVs, Minivans sowie Standard- und Premium-Busse für Gruppen aller Größen.

Deutschlandweit verfügt Interline nicht nur über ein flächendeckendes Netz von 9 Stationen, unter anderem in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München, sondern ist durch eine Partnerschaft mit dem Weltmarktführer Carey International auch global an über 1.000 Stationen in mehr als 60 Ländern vertreten.

Seit 2001 gehört die DLS Limousine-Service GmbH/ Interline Düsseldorf/ Köln/ Bonn dem bundesweiten Interline-Netzwerk an (Interline Limousine Network GmbH).