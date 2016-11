VON POLL IMMOBILIEN-Shop: Gut beraten in Marburg

Frankfurt am Main/Marburg, 28. November 2016. Auch in Marburg ist VON POLL IMMOBILIEN mit einem Shop vertreten: Am 1. Dezember eröffnet Sonja Härtl-Koch im Steinweg 7 ihre hellen und modernen Geschäftsräume.

Die erfahrene Immobilienvermittlerin ist bereits seit vielen Jahren in der Region Marburg-Biedenkopf als Maklerin tätig und zeigt nun in der Marburger Oberstadt Flagge. VON POLL IMMOBILIEN hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist mit über 250 Shops und mehr als 1.000 Mitarbeitern eines der größten Maklerhäuser Europas.

Härtl-Koch stammt selbst von der Lahn und ist in der Region tief verwurzelt. Schon als Kind wurde ihr Interesse für die Themen Wohnen und Bauen geweckt, denn ihre Familie war in der Branche tätig. Die kundige Vertrieblerin und freut sich nun darauf, Eigentümer und Suchkunden in ihren neuen Räumen sachkundig und zuverlässig zu beraten. Sie betreut den gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seinen rund 250.000 Einwohnern und betont die Wirtschaftskraft der Region: „Marburg ist eine attraktive Dienstleistungsstadt mit malerischem Zentrum.

Die traditionsreiche Universität sowie das Klinikum sind die wichtigsten Arbeitgeber. Dazu kommen Unternehmen der Pharma- und Medizintechnik sowie weiterer Branchen. Auch im Landkreis haben sich große Industrieunternehmen angesiedelt. Marburg bietet zudem viele kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die Elisabethkirche, das Landgrafenschloss oder die historische Altstadt. Hier studierten die Gebrüder Grimm, hier verläuft die deutsche Märchenstraße. Auch die Burgen und Schlösser im weiteren Landkreis sind einen Ausflug wert. “

Härtl-Koch konzentriert sich in der Immobilienvermittlung vor allem auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Als geprüfte freie Sachverständige für Immobilienbewertung (PersCert®) schätzt sie auch gern kostenfrei den aktuellen Marktpreis von Immobilien ein.



Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Marburg-Biedenkopf:

Sonja Härtl-Koch

Geschäftsstelleninhaberin

Steinweg 7

D-35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421-69 07 720

Mobil: +49 (0)151-58 75 26 08E-Mail: