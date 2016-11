VON POLL IMMOBILIEN-Shop in Ganderkesee

Frankfurt am Main/Ganderkesee, 14. November 2016. Maklerkompetenz in Ganderkesee: Am 12. November eröffnete Heinz Stoffels in der Mühlenstraße 7 seinen VON POLL IMMOBILIEN-Shop.

Stoffels ist erfahrener Immobilienvermittler und hat nun entschieden, sich mit seinem fachlichen Know-how, seiner profunden Marktkenntnis und seinem großen Netzwerk dem Maklerhaus VON POLL IMMOBILIEN anzuschließen. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist mit über 250 Shops und 1.000 Mitarbeitern eines der größten Maklerhäuser Europas. Stoffels wuchs in Delmenhorst auf und ist in der Region tief verwurzelt. Der zertifizierte Immobilienmakler IHK sowie geprüfte Immobilienfinanzierer IHK betreut neben Ganderkesee auch die Stadt Delmenhorst sowie große Teile des Landkreises Oldenburg inklusive der Städte und Gemeinden Wildeshausen, Hude, Harpstedt, Dötlingen und Großenkneten, aber auch Teile des Landkreises Wesermarsch mit Orten wie Lemwerder oder Berne. Stoffels ist geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (WertCert®), der gern auch kostenfrei den aktuellen Marktpreis von Immobilien einschätzt. Heinz Stoffels, VON POLL IMMOBILIEN Ganderkesee

[Großes Bild anzeigen] Mit VON POLL IMMOBILIEN hat Stoffels den richtigen Partner gefunden: „Das Netzwerk des Unternehmens bietet unseren Kunden viele Vorteile, dazu gehört auch ein großer Kreis qualifizierter Interessenten“, so der Makler. Er konzentriert sich in erster Linie auf die Vermittlung von Ein- und Zweifamilienhäusern, ebenso aber von Doppelhaushälften und Reihenhäusern in bevorzugten Lagen. Für Kunden mit Immobilienportfolien vermietet er auch Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Stoffels betreut eine wirtschaftlich starke Region, die Nachfrage wird seiner Meinung nach weiter steigen: „Wer hier wohnt, möchte im Grünen leben und schätzt gleichzeitig die Nähe von Bremen oder Oldenburg. Dort sind viele namhafte Unternehmen ansässig. Ganderkesee und Delmenhorst liegen direkt an der A 28, so dass die genannten Großstädte mit ihren Arbeitsplätzen und Freizeitangeboten innerhalb einer halben Stunde erreichbar sind. Auch die ländlicheren Regionen sind über die A 1 und die A 29 bestens angebunden.“

Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Ganderkesee:

Heinz Stoffels

Geschäftsstelleninhaber

Mühlenstraße 7

D-27777 Ganderkesee

Telefon: +49 (0)4222-94 62 07 0

Mobil: +49 (0)171-17 89 713

E-Mail:

www.von-poll.com/ganderkesee

