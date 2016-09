VON POLL IMMOBILIEN-Shop in Neustadt

Frankfurt am Main/Neustadt in Holstein, 20. September 2016. Auch in Neustadt in Holstein ist das traditionsbewusste Maklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN nun mit einem Shop vertreten.

Geschäftsstelleninhaberin Jessica Koppitz eröffnete am 16. September ihre Räumlichkeiten in der Brückstraße 14. Sie wird von dort aus einen Großteil des Kreises Ostholstein über Lensahn und Oldenburg in Holstein bis nach Fehmarn sowie die gesamte Küstenregion nördlich von Neustadt betreuen. Jessica Koppitz wurde in Ostholstein geboren und bringt umfassende Fachkenntnisse aus dem Immobilienbereich mit. Die kaufmännisch ausgebildete Immobilienvermittlerin ist seit vielen Jahren als Maklerin vor Ort tätig. Den lokalen Markt kennt sie daher bestens. Ihr Augenmerk wird sie auf die Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Doppelhäusern und Eigentumswohnungen legen. Nachgefragt sind ebenso Grundstücke und Neubauprojekte. Auch Ferienimmobilien spielen an der als Urlaubsregion beliebten Ostseeküste und deren Hinterland eine große Rolle. Zu den bekannten Ferienorten gehören unter anderem Grömitz und Dahme. Neustadt in Holstein ist selbst staatlich anerkanntes Seebad. Jessica Koppitz, VON POLL IMMOBILIEN Neustadt in Holstein

„Der Immobilienmarkt vor Ort entwickelt sich positiv", so Koppitz. Die Region ist durch eine mittelständische, gesunde Wirtschaftsstruktur mit breitem Branchenspektrum geprägt. Wichtiger ökonomischer Faktor ist der Tourismus. Die gute Anbindung über die A1 an Lübeck oder Hamburg macht die Region als Wohn- oder Urlaubsort zusätzlich attraktiv." Jessica Koppitz ist nicht nur qualifizierte Immobilienmaklerin (IHK), sondern auch geprüfte freie Sachverständige für Immobilienbewertung (WertCert®), die auf Wunsch gerne eine kostenfreie Einschätzung des aktuellen Marktpreises durchführt.

Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Neustadt in Holstein:

Jessica Koppitz

Geschäftsstelleninhaberin

Brückstraße 14

D-23730 Neustadt in Holstein

Telefon: +49 (0)4561-55 98 99 0

Mobil: +49 (0)173- 68 88 869

E-Mail:

www.von-poll.com/neustadt-in-holstein

20.09.2016 10:47

