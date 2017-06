VON POLL IMMOBILIEN: bis zu 1.000 neue Kollegen

Frankfurt am Main, 6. Juni 2017. Die von Poll Immobilien GmbH befindet sich weiter auf Expansionskurs und hat vor, innerhalb der nächsten drei Jahre bis zu 1.000 neue Kollegen für das Unternehmen zu gewinnen.

Ein Teil dieser Kollegen werden neue Partner in Deutschland sein, die das bundesweit nahezu flächendeckende Netzwerk der VON POLL IMMOBILIEN-Shops als selbstständige Handelsvertreter und Geschäftsstelleninhaber weiter verdichten. Die über 250 bereits bestehenden Shops in Deutschland werden an ihren jeweiligen Standorten ihre Teams ebenfalls nach Bedarf sowohl um Makler als auch um Innendienstkräfte erweitern.

Gleichzeitig baut das Maklerhaus auch seine internationale Präsenz aus. Zurzeit ist es in sieben europäischen Ländern mit Masterlizenz- und Lizenzpartnern vertreten. Die internationale Expansion unter der Marke VON POLL REAL ESTATE wird forciert vorangetrieben. Ziel ist es, an allen Top-Standorten Flagge zu zeigen, inklusiver der wichtigen Städte und attraktiven Ferienregionen.

Dazu wachsen auch die Sparten VON POLL COMMERCIAL und die im April 2017 gegründete Sektion VON POLL FINANCE. VON POLL COMMERCIAL ist in diversen großen deutschen Städten vertreten, die Anzahl der Standorte soll in den kommenden Jahren stetig erweitert werden. VON POLL FINANCE soll bis 2025 über rund 300 Finanzierungsberater verfügen. Diese werden in rund 30 eigenen VON POLL FINANCE-Shops, aber auch in den existierenden Immobilienshops als Shop-in-Shop-Konzept tätig sein.

