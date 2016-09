VON POLL IMMOBILIEN expandiert weiter

Frankfurt am Main, 27. September 2016. VON POLL IMMOBILIEN ist weiterhin auf Wachstumskurs und gewinnt stetig neue Geschäftspartner hinzu.

Das Maklerhaus, das im Jahre 2000 in Frankfurt am Main gegründet wurde, kann Ende September 2016 im In- und Ausland über 250 Standorte und mehr als 1.000 Mitarbeiter und Partner vermelden. In Deutschland ist VON POLL IMMOBILIEN damit nahezu flächendeckend vertreten. Auch im Ausland wächst das Unternehmen stetig. VON POLL REAL ESTATE-Shops finden sich bereits seit einiger Zeit an diversen Standorten in Österreich, der Schweiz, Spanien sowie Kroatien. Diesen Sommer wurden zudem Franchiseverträge für Luxemburg, die Niederlande sowie Portugal unterschrieben. Die Expansionsstrategie des Hauses wird konsequent weiter verfolgt.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bei VON POLL IMMOBILIEN liegt in der Vermittlung von wertbeständigen Immobilien in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen. Die Partner des Maklerhauses in Deutschland agieren als freie Handelsvertreter. Ausnahmen sind die Standorte der Sparte VON POLL COMMERCIAL, die ebenso wie die Partner im Ausland als Franchisepartner angebunden sind. Zudem verfügt das Haus über einige eigene Büros.

VON POLL IMMOBILIEN garantiert eine stetig hohe Qualität seiner Dienstleistungen: Hinzukommende neue Makler durchlaufen in der hauseigenen Akademie intensive Schulungen und nehmen ebenso wie die bestehenden Mitarbeiter stetig an Weiterbildungen teil. Unter anderem werden sie als geprüfte freie Sachverständige für Immobilienbewertung (PersCert®, WertCert®) und als Immobilienmakler IHK zertifiziert. Zudem verfügen sie über einen langjährigen Erfahrungsschatz und sind Experten ihres jeweiligen regionalen Marktes.

Der Capital Makler Kompass zeichnete VON POLL IMMOBILIEN im Oktoberheft 2016 mit Bestnoten aus. Im bundesweiten Vergleich der Maklerleistungen in 50 Städten erzielte das Unternehmen mit 30 Fünf-Sterne-Bewertungen wie im Vorjahr die Spitzenposition.