Arnsberg, 9. Januar 2017. Das traditionsbewusste Maklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN ist mit mehr als 250 Standorten in Deutschland und Europa vertreten.

Drei der Standorte befinden sich im Sauerland. Bisher wurden diese von unterschiedlichen Inhabern betrieben. Anfang des Jahres 2017 hat nun die Bürmann & Goeke Immobilienkonzepte GmbH, die bisher schon den Shop in Arnsberg führte, auch die beiden Standorte Brilon und Winterberg übernommen und setzt damit konsequent auf Wachstum in der Region.

Thomas Bürmann und seine Geschäftspartnerin Melanie Goeke freuen sich über die neuen Möglichkeiten. „Viele unserer Serviceleistungen, beispielsweise die virtuelle 360-Grad-Besichtigung, können wir nun flächendeckend im Sauerland anbieten. Grade in Bezug auf Ferienimmobilien rund um Winterberg wird dieses Angebot von vielen Interessenten begrüßt und unsere Eigentümer profitieren vom schnelleren Verkauf ihrer Immobilie“, so die erfahrenen Makler.

Neben der ausgesprochenen Kompetenz der VON POLL IMMOBILIEN-Teams um Bürmann und Goeke schätzen die Kunden auch das europaweite Netzwerk des Maklerhauses, das 2015 und 2016 zweimal in Folge von der Zeitschrift CAPITAL als bestes Maklerunternehmen Deutschlands ausgezeichnet wurde. Goeke weiß: „Das registrieren auch unsere bundesweiten Kunden. Oftmals vermitteln wir Immobilien an Führungskräfte aus ganz Deutschland, die unsere heimischen mittelständischen Unternehmen ins Sauerland verpflichten konnten“. Einer der Vorzüge der Shops von Bürmann und Goeke für Kunden aus der Region ist auch die schnelle Erreichbarkeit in den Citylagen von Arnsberg-Neheim, Brilon und Winterberg.

Thomas Bürmann und Melanie Goeke, VON POLL IMMOBILIEN Arnsberg, Brilon, Winterberg

Die beiden im Sauerland aufgewachsen Geschäftsführer wissen zu schätzen, wo sie arbeiten. „Wir sind umgeben von Großstädten, aber hier im ländlicheren Zuhause, wo man sich seit langem kennt, ist es doch am schönsten. Hier sind wir verwurzelt und vernetzt. Deshalb arbeiten wir hier so gerne“, so die beiden einhellig.



