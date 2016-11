VON POLL IMMOBILIEN mit Shop in Bad Orb

Frankfurt am Main/Bad Orb, 2. November 2016. Auch in Bad Orb ist das international tätige Maklerhaus VON POLL IMMOBILIEN mit Sitz in Frankfurt am Main jetzt mit einem Shop vertreten.

Am 29. Oktober eröffneten Geschäftsstellenleiter Wolfram und Gabriele Hundeshagen ihre hellen und modernen Büroräume in der Würzburger Straße 1. Dort haben sie das Ladenlokal des ehemaligen Einzelhandelsgeschäftes Paradiso aufwändig saniert und entsprechend umgestaltet. Eigentümer und Interessenten sind in den großzügigen Räumen herzlich willkommen. Das Maklerteam betreut den nördlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises sowie den östlichen Teil des Wetterau-Kreises. Zu den Städten und Gemeinden in der Region gehören unter anderem Bad Orb, Wächtersbach, Bad Soden-Salmünster, Jossgrund, Steinau an der Straße, Schlüchtern, Büdingen und Nidda.

Das Ehepaar Hundeshagen ist seit langem in der Branche tätig und kennt den regionalen Markt bestens. Der zertifizierte Immobilienmakler IHK Wolfram Hundeshagen arbeitete seit 1994 zunächst bei namhaften Immobilienfirmen im Rhein-Main-Gebiet und gründete 1998 gemeinsam mit seiner Frau das Maklerunternehmen WHImmo. Dieses firmiert nun als VON POLL IMMOBILIEN. Gabriele Hundeshagen entstammt einer alteingesessenen Bad Orber Hoteliersfamilie. Sie verwaltete unter anderem auch Sondereigentum und ist Spezialistin für Sanierungen.

Wolfram und Gabriele Hundeshagen, VON POLL IMMOBILIEN Bad Orb

[Großes Bild anzeigen]

Dienstleistung wird bei beiden groß geschrieben. Mit VON POLL IMMOBILIEN haben sie den richtigen Partner gefunden: „Hier sehen wir den hohen Anspruch umgesetzt, den wir schon immer an die Qualität unserer Maklertätigkeit hatten. Das große Netzwerk des Unternehmens bietet unseren Kunden zudem außerordentliche Vorteile“. Eigentümer, die ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung veräußern möchten, sind bei Wolfram und Gabriele Hundeshagen also bestens beraten. Den regionalen Markt schätzen sie optimistisch ein: „Wir glauben, dass mit der hohen Nachfrage in Frankfurt am Main Standorte im Umland immer mehr in den Fokus rücken. Wer entlang der A66 wohnt, möchte im Grünen leben und schätzt gleichzeitig die Nähe der Mainmetropole. Frankfurt ist über gute Autobahn- und Zugverbindungen schnell zu erreichen.“



Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Bad Orb:

Wolfram Hundeshagen

Geschäftsstelleninhaber

Würzburger Straße 1

D-63619 Bad Orb

Telefon: +49 (0)6052-60 59 80

Mobil: +49 (0)151-21 23 50 29

E-Mail:

www.von-poll.com/bad.orb