VON POLL IMMOBILIEN mit Shop in Solingen

Frankfurt am Main/Solingen, 28. April 2017. Auch in Solingen ist das traditionsbewusste Maklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN nun sichtbar vertreten.

Im Zentrum der Stadt in der Brühler Straße 111 A eröffneten gestern die Geschäftsstelleninhaber Heike Vierneisel, ihr Sohn Maximilian Vierneisel und Stefan Kaspers offiziell ihren dritten VON POLL IMMOBILIEN-Shop. Sie leiten schon seit langem die zwei Standorte des Unternehmens in Hilden/Haan und Wermelskirchen und betreuen nun mit ihrem Team auch das ganze Solinger Stadtgebiet. In den modernen, stilvoll gestalteten Räumen des Shops sind Eigentümer, die ihr Domizil veräußern möchten, und Interessenten, die ihre ganz persönliche Wunschimmobilie suchen, herzlich willkommen. Gern schätzen die Geschäftsstelleninhaber auch kostenfrei den aktuellen Marktpreis ein.

Das Team stammt aus der Region und kennt den Markt in Solingen bestens. Hier hat es schon eine große Anzahl an Immobilien vermittelt, so dass es sich anbot, vor Ort auch einen Shop zu eröffnen.

Das Team von VON POLL IMMOBILIEN Solingen

[Großes Bild anzeigen]

Heike Vierneisel ist seit fast zwei Jahrzehnten in der Immobilienwirtschaft tätig und schloss sich gemeinsam mit dem Master of Commerce und erfahrenen Vertriebler Maximilian Vierneisel bereits vor einigen Jahren VON POLL IMMOBILIEN an. Der Diplom-Wirtschaftsjurist und Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Stefan Kaspers steht beiden zur Seite. Er war unter anderem lange Jahre als Immobilienberater im Bankensektor tätig.

Alle drei haben sich vorgenommen, die Marke VON POLL IMMOBILIEN fest in der Region zu etablieren. In der Klingenstadt und ihrer Umgebung sehen sie viel Potenzial: „Solingen gewinnt immer mehr an Attraktivität. Vor allem die nahen Metropolen Düsseldorf und Köln sorgen für eine erhöhte Nachfrage und eine positive Entwicklung der ganzen Stadt. Die Immobilienpreise hier sind vergleichsweise moderat. Die westlich gelegenen Stadtteile Gräfrath, Wald, Ohligs und Aufderhöhe sind in Solingen am begehrtesten und überzeugen auch durch eine gute Verkehrsanbindung. Das ursprünglich industriell geprägte Solingen wandelt sich immer mehr zu einer familienfreundlichen Stadt mit viel Grün und bietet diverse Freizeitmöglichkeiten auch im Umland, dem Bergischen Land mit seinen dichten Wäldern und frischen Wiesen.“