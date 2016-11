VON POLL IMMOBILIEN veröffentlicht Marktbericht Hameln

Frankfurt am Main/Hameln, 2. November 2016. Die Preise für Wohnimmobilien in Hameln sind im ersten Quartal 2016 gegenüber 2015 in fast allen Lagen gestiegen.

Dies geht aus dem aktuellen Marktbericht des Maklerhauses VON POLL IMMOBILIEN für die Weserstadt hervor. Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch in der zuletzt gestiegenen Bautätigkeit wider. Die größten Preisanstiege im ersten Halbjahr 2016 gegenüber 2015 konnten in den mittleren und guten Wohnlagen beobachtet werden. Zu den gefragtesten Vierteln zählen in diesem Bereich das Dichterviertel und die Innenstadt. Für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus in guter Lage konnten im ersten Quartal 2016 durchschnittlich zwischen 240.000 und 480.000 Euro erzielt werden. Im Vorjahr lag die Preisspanne noch zwischen 220.000 und 400.000 Euro.

In Premiumlagen wie im Klütviertel, in Ohrberg oder Borberg wurden dagegen stagnierende Preise registriert. Sie lagen bei freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern wie im Vorjahr zwischen 390.000 und 650.000 Euro. Die Quadratmeterpreise bei Eigentumswohnungen in den besten Lagen liegen im Schnitt bei 900 Euro, in mittleren Lagen bei 500 Euro.

Sehr beliebt in Hameln sind Einfamilienhäuser, Reihenhäuser sowie Bungalows. Die Marktaktivität hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Deutlich tritt diese Entwicklung im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser hervor. Mit 822 Transaktionen im Jahr 2015 wurden 12,4 Prozent mehr solcher Domizile als im Vorjahr veräußert, 2014 lag die Zahl entsprechend niedriger bei 731 Verkäufen, 2013 wechselten lediglich 692 Ein- und Zweifamilienhäuser den Besitzer.

Derek Siebert, Geschäftsstelleninhaber des VON POLL IMMOBILIEN-Shops in Hameln, geht von einer weiter wachsenden Nachfrage aus. „In gesuchten Lagen wird es daher zu einer weiteren Verknappung des Angebotes kommen. Gründe für die hohe Nachfrage sind unter anderem die demographische Entwicklung und die Beliebtheit von Immobilien als wertstabile Geldanlage in Zeiten niedriger Zinsen“, so Siebert, „aber auch der Mangel an Neubaugebieten. In den entsprechenden Lagen werden die Preise weiter steigen.“



