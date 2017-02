VON POLL REAL ESTATE auch auf Teneriffa

Frankfurt am Main/Costa Adeje, 22. Februar 2017. VON POLL IMMOBILIEN expandiert weiter international und hat soeben eine Franchise-Lizenz für Teneriffa-Süd vergeben.

In Costa Adeje vertreten jetzt Jennifer Szober und Matthias Filipczyk das Maklerunternehmen. Die beiden Lizenznehmer werden die Marke VON POLL REAL ESTATE auf der Insel fest etablieren und sich dabei auf die Vermittlung von Wohnimmobilien konzentrieren, mit Schwerpunkt Zweitwohnsitze sowie Ferienhäuser und -wohnungen.

Jennifer Szober lebt seit einigen Jahren als Immobilienberaterin auf der Kanareninsel und wechselte nun gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner von einem weiteren namhaften Mitbewerber zu VON POLL REAL ESTATE. Szober ist Spezialistin für diverse Segmente, von der romantischen Finca in den Bergen über die exklusive Villa mit Meerblick bis zur Eigentumswohnung als Kapitalanlage.

Matthias Filipczyk studierte in Tübingen BWL und arbeitete als Diplom-Kaufmann viele Jahre auf Management-Ebene im Bereich Sales und Marketing bei internationalen Unternehmen. Seit mehreren Jahren ist er auf Teneriffa als Immobilienvermittler tätig und konzentriert sich wie Jennifer Szober auf Qualitätsimmobilien wie Apartments, Penthäuser, Fincas und Villen.

Jennifer Szober und Matthias Filipczyk, VON POLL REAL ESTATE Teneriffa-Süd

[Großes Bild anzeigen]

Beide sehen auf Teneriffa großes Potenzial: „Das gute Klima, die stabile politische Situation und die Erreichbarkeit ab Deutschland in wenigen Stunden Flug machen die Insel seit langem begehrt für Zweitwohnsitze. Hier verbringt man gern seinen Urlaub oder lässt sich nieder. Aktuell verzeichnen wir ein starkes Wachstum. Touristenankünfte stiegen 2016 um 20 Prozent, es wird stark in die Infrastruktur investiert und besonders der Süden gewinnt durch neue Bauprojekte für Hotels sowie Premium-Apartments und -Villen weiter an Attraktivität und Exklusivität.“

Mit Teneriffa ist das in Frankfurt am Main ansässige Maklerhaus VON POLL IMMOBILIEN nun auch auf den kanarischen Inseln vertreten. Das Maklerhaus betreibt in Spanien bereits Shops an diversen Orten auf Mallorca sowie an der spanischen Südküste.



Kontakt VON POLL REAL ESTATE Teneriffa-Süd:

Jennifer Szober/Matthias Filipczyk

Calle Nevada 18Residential Villas la Caleta GolfE-38670 Costa AdejeSanta Cruz de TenerifeTelefon: +34-822 240 450Mobil: +34-615 384 996E-Mail: