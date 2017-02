VSOU setzt kontinuierlich auf Nachwuchs

Die Nachwuchsförderung ist der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen e.V. (VSOU) seit Jahren ein wichtiges Anliegen.

Auch auf der 65. Jahrestagung der VSOU vom 27. bis 29. April 2017 im Kongresshaus Baden-Baden unter der Leitung von Prof. Dr. med. Paul A. Grützner und Prof. Dr. med. Dominik Parsch sollen die Nachwuchskräfte für das facettenreiche Fach O&U begeistert werden.

„Wir wollen dem Nachwuchs zeigen, was für ein tolles Fach O&U ist. Wir haben moderne Behandlungsmethoden, die den Patienten Lebensqualität zurückbringen – das ist etwas, was ungemein befriedigt. Wenn wir das vermitteln können, dann werden wir auch keine Nachwuchssorgen haben“, erläutert Prof. Dr. med. Paul A. Grützner. „Neben dem passgenauen Programm beim Tag der Vorklinik für Studierende und den Workshops für Assistenzärzte können die jungen Kollegen auch von den Erfahrungen erfahrener Operateure in den Sitzungen ‚Meine wichtigsten Fälle auf dem Weg zum guten...’ profitieren“ ergänzt Prof. Dr. med. Dominik Parsch.

Tag der Vorklinik – spannende Einblicke in O&U

Der Tag der Vorklinik soll bereits bei Medizinstudenten der ersten sieben Semester das Interesse an dem Fach Orthopäde und Unfallchirurgie wecken. Hierfür wird in Zusammenarbeit mit dem Jungen Forum O&U und den YOUngster’s O&U ein vielfältiges und interessantes Programm zusammengestellt, das die Grundlagen des Faches O&U näher beleuchtet.

Gemeinsam mit Tutoren/-innen haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, eine wissenschaftliche Sitzung zu besuchen und Gruppendiskussionen zu führen. Die Mittagspause kann zum Informationsrundgang durch die Industrieausstellung genutzt werden. Praktische Grundfertigkeiten im Sinne von „hands on“-Kursen werden am Nachmittag vermittelt (z.B. Bohrkurs und Abdomensonographie). Der Tag endet mit einer eigenen Frage- und Diskussionsrunde unter der Leitung des Jungen Forums O&U.

Anmeldungen zum Tag der Vorklinik über: http://www.jf-ou.de

OP-Trainingskurse für Ärzte in Weiterbildung und junge Fachärzte

Wie in den vergangenen Jahren gibt es für die Nachwuchskräfte auf der diesjährigen Jahrestagung erneut die Möglichkeit, gezielt ihre operativen Fertigkeiten am Kunststoffknochen zu trainieren. Um allen Facetten des Faches O&U gerecht zu werden, können die Teilnehmer praktische Grundlagen der Hüft- und Knieendoprothetik (AE-Basis-Kompaktkurs) sowie die Prinzipien von Reposition und Osteosynthese in konzentrierter Form (AO-Kompaktkurs) erlernen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Vorabregistrierung empfehlenswert.

Anmeldung AE-Basis-Kompaktkurs:

Anmeldung AO-Kompaktkurs: www. badenbaden1704.aotrauma.org

Klinik der Zukunft @ Next Generation

Auf der Podiumsdiskussion am 28.04.2017 von 10.15 – 11.45 Uhr im Auditorium diskutieren die „Chirurgen der Zukunft“, welche Veränderungen in der Personalplanung und Infrastruktur notwendig sind. Wie kann die Kliniklandschaft strukturell und funktionell auf die Bedürfnisse dieser Generation angepasst werden?

Karrieretipps aus erster Hand

„Alte Hasen“ und erfahrene Orthopäden & Unfallchirurgen verraten in den Sitzungen „Meine wichtigsten Fälle auf dem Weg zum guten … (Bandchirurgen, Endoprothetiker, Kinderorthopäden etc.)“, wie sie ein so ausgezeichneter Operateur geworden sind.

„We rock Baden-Baden …“

Auch das Rahmenprogramm ist 2017 u.a. auf die Bedürfnisse der jüngeren Generation ausgerichtet. Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung – der Kabarettist Lars Reichow wird im Festvortrag „Das Ganze und das Mehr“ auf humorvolle und tiefgründige Art und Weise beleuchten – und das Get together im Kurhaus haben die Jungen und jung Gebliebenen beim Thursday Night Fever „We rock Baden-Baden …“ in entspannter Atmosphäre in der Discothek Max’s die Gelegenheit zum Austausch und Tanz.

Weitere Informationen, Programm, Workshops etc. unter: jahrestagung2017.vsou.de