Terminankündigung VVAL-Jahrestagung am 22. Juni 2017: Kundenzufriedenheit? – Kommunikation? – Technik? – In der Leistungsprüfung

Köln, 10. Mai 2017 – Die Vereinigung von Versicherungsmedizinern, Antrags- und Leistungsprüfern (VVAL e.V.) lädt am Donnerstag, den 22. Juni 2017, zu ihrer Jahrestagung mit dem Thema „Die drei Fragezeichen: Kundenzufriedenheit – Kommunikation – Technik“ in Köln ein.

Das Programm beinhaltet u.a. eine interaktive Session mit einem Spezialisten für Verhandlungstechniken für Schadenregulierer. Darüber hinaus decken die Vorträge von sechs Referenten auch die juristische Einordnung der jüngsten Entscheidung des BGH zur AVB-Klausel (Allgemeine Versicherungsbedingungen) und Schweigepflichtentbindung ab. Vermittelt werden außerdem kreative Denkweisen und technische Anwendungen sowie Methoden für effektive Kundenkommunikation.

Die Veranstaltung richtet sich an Antrags- und Leistungsprüfer oder Versicherungsmediziner, die in Deutschland tätig sind. Das detaillierte Programm sowie ein Anmeldeformular finden Sie hier: http://www.vval.de .



Die VVAL-Jahrestagung im Überblick:

Termin: Donnerstag, 22. Juni 2017, 8.30 - 16.15 Uhr

Veranstaltungsort: Residenz am Dom, An den Dominikanern 6-8, 50668 Köln

Schwerpunkte: Verhandlungstechniken, Kundenzufriedenheit, Design Thinking, effektive Kommunikation uvm.

Mitwirkende: Stefan Wittmann (Deutsche Rück), Kai-Jochen Neuhaus (Fachanwalt für Versicherungsrecht), Marko Pflanz (Socialsolvent GmbH), Christian Knoll (Effektive Kundenbetreuung), Dr. Dirk Winkelmann (dw-train), René Mogge (ReMedicalGroup gmbH)

Teilnahmegebühr: € 200,00 für VVAL-Mitglieder, € 280,00 für VVAL-NichtmitgliederVeranstalter: VVAL e.V., Köln