Valentinstag das ganze Jahr. Familienurlaub für Mama und Papa im besten Familienhotel der Welt

St. Ulrich/München, 31. Januar 2018. Im Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel in St. Ulrich stehen nicht nur die Bedürfnisse der kleinen Gäste im Mittelpunkt.

Auch die romantischen Momente der Zweisamkeit dürfen im Familienurlaub auf keinen Fall fehlen. Egal ob bei einer gemütlichen Kutschfahrt durch das malerische Bergdorf St. Ulrich, einem Candle-Light Dinner oder einer entspannenden Paaranwendung im Beauty & Spa Theresia´s – im Cavallino Bianco kommt die TwoTime garantiert nicht zu kurz. So finden auch die Eltern im Familienurlaub zwischen purem Luxus und echter Grödner Gastfreundlichkeit im Urlaub zu sich.

Die Philosophie: Time is Life, live it now!

Das Cavallino Bianco wurde bereits zum sechsten Mal in Folge zum besten Familienhotel der Welt gekürt. Grund dafür ist unter anderem das besondere Urlaubskonzept des Hauses, denn die ausgewogene Zeitbalance für alle Gäste steht hier an oberster Stelle. Die von Hotelier Ralph Riffeser entwickelte Philosophie „Time is life, live it now!“ soll die Familien in ihrem Urlaub dabei unterstützen, ihre Zeit ganz bewusst zu verbringen.

Copyright: Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

[Großes Bild anzeigen]

Als Wegbegleiter glücklicher Familien helfen die passend zum Konzept entwickelten Angebote auf spielerische Art und Weise dabei, die Freizeitaktivitäten entsprechend zu wählen. Dabei wird in den vier Zeit-Kategorien MyTime, TwoTime, KidsTime und FamilyTime unterschieden. Am Anfang eines jeden Hotelaufenthaltes erwartet die Familie ein kleiner Zeit-Baum auf dem Zimmer, den es innerhalb des Urlaubs zu erweitern gilt. Für jede Unternehmung erhalten die Gäste ein Blatt der entsprechenden Zeit-Kategorie mit dem sie ihren persönlichen Urlaubsbaum nach und nach vervollständigen.

TwoTime – wertvolle Stunden zu zweit

Das Cavallino Bianco bietet den Eltern den geeigneten Rahmen für gemeinsame Auszeiten. Während die Schützlinge im Lino Land in liebevoller und professioneller Betreuung auf höchstem Niveau spielen und toben, genießen Mama und Papa bei zahlreichen TwoTime-Erlebnissen die wertvollen Stunden trauter Zweisamkeit. Im Adults-Only-Saunabereich und bei erholsamen Spa-Anwendungen im Beauty & Spa Theresia´s gönnen sich die Paare eine Pause vom stressigen Alltag mit duftenden Bädern, wohltuenden Massagen und ungestörten Augenblicken zu zweit. Bei einem romantischen Candle-Light Dinner mit einem exklusiven Sechs-Gänge-Menü sind die Paare einmal ganz für sich, während die kleinen Gäste beim betreuten Kinderessen im Lino Land schmausen. Mit einem Glas Wein kuscheln sich die Eltern anschließend zu sanfter Pianomusik und knisterndem Kaminfeuer in die gemütlichen Sessel der Posta´s Bar und lassen den Abend entspannt ausklingen. Mit der neu gewonnenen Energie aus den kleinen TwoTime-Auszeiten, macht dem Nachwuchs das anschließende Spielen und Toben mit Mama und Papa erst so richtig Spaß. Sei es nun in der hoteleigenen Therme mit vier Pools, im neuen Family Play Room oder bei einer gemeinsamen Unternehmung in die Grödner Bergwelt – auch die FamilyTime kommt im Cavallino Bianco nicht zu kurz.

Weitere Informationen zum Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel und den Familienangeboten gibt es telefonisch unter +39 0471 783333 oder unter http://www.cavallino-bianco.com . News, Bilder und Videos auf Facebook, TripAdvisor oder Instagram.

Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte sind im Online Media-Center unter http://www.piroth-kommunikation.com oder auf Anfrage an erhältlich.