Vegetarisch-vegane Kochinspirationen auf den Deutschen Wellnesstagen

Baden-Baden, 30.01.2018 - In Deutschland ernähren sich rund 8 Millionen Menschen vegetarisch und 1,3 Million Menschen vegan (Quelle: Vegetarierbund Deutschland). Täglich kommen laut Schätzungen etwa 2000 Vegetarier und 200 Veganer hinzu, die mittlerweile auf eine große Auswahl an Fleisch- und Milchalternativen zugreifen können und sich in Kochbüchern und Ratgebern für Vegetarier und Veganer Tipps für ihren Ernährungs- und Lebensstil holen können.

Dieser Entwicklung tragen auch die Deutschen Wellnesstage Rechnung. An beiden Veranstaltungstagen, am 17. Und 18. Februar, kommen die Messebesucher in den Genuss frischer pflanzlicher Kochideen - live präsentiert zum Mitessen, Mitschreiben und zuhause Nachkochen.

Du bist, was du isst!

Pflanzliche Nahrung ist ein Lebens- und Gesundheitselixier für unseren Körper. Sie schenkt langfristig Kraft und Wohlbefinden. Die Autorin und Ernährungsexpertin Ilona Timmermann erläutert den Messebesuchern wie man hochwertiges Eiweiß, gesunde Kohlenhydrate, wichtige Vitamine und Mineralstoffe durch pflanzliche Alternativen ersetzen und ganz unkompliziert in die Alltagsküche integrieren kann. In ihrer Live-Koch-Show zaubert sie Leckeres fürs vegetarische Vollwert-Buffet und Veggie Food fürs Büro nach Rezepten ihrer eigenen Kochbücher. Dazu gibt Ilona Timmermann zahlreiche Ernährungstipps, verrät Profitricks für beste Kochergebnisse und beantwortet in ihren 45-minütigen Kochshows auch Fragen.

Auf nach Baden-Baden zu den Deutschen Wellnesstagen

[Großes Bild anzeigen]

Wie lecker gesundes, frisches Essen schmecken und aussehen kann, bringt das Unternehmen Finger Fruit den Messebesuchern näher. Am Stand werden leckere Früchte und Gemüse angeboten, etwa Bio-Avocados, Mangos, Ananas oder Granatapfel u.v.m., die entweder zu köstlichen Smoothies, cremiger Guacamole auf unterschiedlichen Wellfitbroten verarbeitet werden. Die Messegäste können alles kosten, kaufen und sich Tipps für die artgerechte Aufbewahrung der Produkte geben lassen.

Die Messe – für jeden ein Erlebnis

Bereits zum 12. Mal finden die Deutschen Wellnesstage in diesem Jahr im Kongresshaus in der Kur- und Bäderstadt Baden-Baden statt. Die Kongress- und Erlebnismesse für gesundes, bewusstes und genussvolles Leben hat sich überregional etabliert. Der Veranstalter, die redspa media GmbH aus Baden-Baden, präsentiert 2018 erneut ein ausgewähltes Ausstellerangebot, zahlreiche Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren sowie ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Darunter auch exklusiv am Messesonntag die Vortragsreihe des Ärzte-Teams der Baden-Badener Klinik Dr. Franz Dengler zu Themen wie „Osteoporose-Behandlung“, „Psychosomatik – ganzheitliche Medizin und Behandlung“ und „Herzschrittmacher, Defibrillator, Kardioversion/Elektroablation“. Ebenfalls mit von der Partie ist das Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum aus Birstein. Nina Kuhn, die Cheftherapeutin des Rosenberg, wird über das Thema „Stressreduktion durch Ayurveda & Yoga“ referieren.

Ganz groß wird bei den Deutschen Wellnesstagen selbstverständlich das Thema Fitness und Bewegung geschrieben. Zahlreiche Aktivprogramme laden zum Mitmachen ein, ganz unabhängig vom individuellen Fitnesslevel. Ob leichtes Joggen, Nordic Walking, Karate, Salsa tanzen oder Zumba - für jeden ist etwas dabei und jeder kann Spaß haben und sich viele Anregungen für einen gesunden Lifestyle holen.



Termin: 17. und 18. Februar 2018

Veranstaltungsort

Kongresshaus Baden-Baden

Augustaplatz 10

76530 Baden-Baden

http://www.kongresshaus.de

Eintrittspreise inkl. Vorträge und Workshops (bis 14 Jahre frei)

Tageskarte 8,00 Euro, Dauerkarte 14,00 Euro

Happy Hour Karte: zwei Stunden vor Messeende kostet das Ticket nur noch 5,00 Euro

Kartenvorverkauf (bis einschließlich Freitag, 16. Februar 2018)

Tageskarte 7,00 Euro, Dauerkarte 12,00 Euro

Vorverkauf über http://www.tickets-baden-baden.de

Kontakt Veranstalter

redspa media GmbH

Muriel Allenbach

Aschmattstraße 8

76532 Baden-Baden

Tel. +49 7221 502476



http://www.deutsche-wellnesstage.de