Veranstaltung „Unternehmensbewertung im Niedrigzinsumfeld“ am 16.11.2016, 18:15 Uhr, HU Berlin

Am 16. November 2016 lädt der VFBSW in Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin unter dem Titel „Unternehmensbewertung im Niedrigzinsumfeld“ zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung ein.

Unternehmen und Investoren agieren aktuell in einer Phase historisch niedriger Zinssätze. Der Einfluss der aktuellen Niedrigzinsen auf die Unternehmen in Deutschland ist sehr groß; vielen ist der Einfluss der Niedrigzinsen respektive die unmittelbaren Auswirkungen allerdings häufig nicht bewusst. So wird zum Beispiel bei der Bewertung von Rückstellungen der Einfluss niedriger Zinsen besonders deutlich und auch unmittelbar für die Unternehmen spürbar. Dies betrifft neben zahlreichen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens insbesondere auch Fragen der Unternehmensbewertung, aus denen wiederum auch erhebliche steuerliche und bilanzpolitische Konsequenzen resultieren. Die Veranstaltung wird sich um die Frage drehen, was diese Entwicklungen künftig für Unternehmen, Berater und die Öffentlichkeit mit sich bringen.

Referenten sind Susann Ihlau, Partnerin bei Mazars Deutschland und Mitglied des Fachausschusses für Unternehmensbewertung (FAUB) des Instituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. und Prof. Michael C. Burda, Professor des Institute for Economic Theory II an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Moderation wird apl. Prof. Dr. Leonard Knoll von der Universität Würzburg, Lehrstuhl für Bank- und Kreditwirtschaft, übernehmen.

Die Veranstaltung findet in der Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Spandauer Straße 1, 10178 Berlin, Hörsaal 220 statt. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr 15. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie unter www.vfbsw.de/veranstaltungen.

Pressekontakt: RA Nora Schmidt-Kesseler, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums des VFBSW e.V., .

