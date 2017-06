Veranstaltungshinweis: Berliner Unternehmensgespräche: #7 Wahre Preise

Berliner Unternehmensgespräche: #7 Wahre Preise Vortrag und Diskussion Wann: 14. Juni 2017; 19:00 – 21:00 Uhr

Wie schaffen wir den Wandel der Wirtschaft? Muss die Last wirklich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern liegen, die mit dem Aufpreis auf Bio-Bananen, faire T-Shirts und Co nachhaltige Produkte fördern? Oder muss nicht viel eher die Politik dafür sorgen, dass Produkte die wahren Preise ausweisen? Dann wäre nämlich die Pestizid-Banane im Regal die teurere Variante: Weil sie der Biodiversität schadet, ihr Anbau den Boden mit Schadstoffen belastet und dabei kein Humus aufgebaut wird. Welche politischen Instrumente gibt es dafür? Und was funktioniert heute schon in der Praxis?

Swantje Fiedler, stellv. Geschäftsführerindes des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. (FÖS)

Maike Ladehoff, Soil & More International

Stefanie Herzog, UnternehmensGrün, herzog[at]unternehmensgruen.de

UnternehmensGrün e.V., Gemeinwohlökonomie Berlin und taz, die Tageszeitung haben einen gemeinsamen Ort für die Fragen einer nachhaltigen, ethischen, gemein¬wohl¬orientierten Wirtschaft geschaffen. Unter der Überschrift „Berliner Unternehmensgespräche – Umwelt.Ethik.Gemeinwohl.“ diskutieren unsere Unternehmen im Rahmen von fünf Veranstaltungen jährlich wichtige Fragen einer ethisch-ökologischen Unternehmensführung und Wirtschaftspolitik.