Veranstaltungstipps für Februar bis Mai

Taiwan Lantern Festival – 台灣燈會 (11.-19.02.2017) Zwei Wochen nach dem Chinesischen Neujahrstag (28. Januar 2017) wird das Ende des Frühlingsfests mit zahlreichen Aktivitäten rund um das Laternenfest in Taiwan gefeiert.

Die größte Aktivität ist das Taiwan Lantern Festival, das jedes Jahr von einer anderen Stadt oder einem anderen Landkreis ausgerichtet wird. Dieses Jahr ist der Landkreis Yunlin an der Reihe – ein Teil der Insel ist vielen ausländischen Touristen nicht bekannt, jedoch sehr attraktiv und sehr bequem mit dem Taiwan High Speed Rail Service (THSR) erreichbar. Während des Lantern Festivals außerhalb des THSR-Bahnhofs in Yunlin befinden sich noch mehr Gründe, zu feiern. Die Hauptattraktion ist jedes Jahr die Laterne, eine 15 bis 25 Meter hohe Konstruktion in der Form des jeweiligen Tierkreiszeichens (in diesem Jahr ist es der Hahn), die mit High-Tech-Lampen ausgeleuchtet wird. Tausende kleinere Laternen werden ebenso präsentiert, die von Berufskünstlern und talentierten Studenten geschaffen wurden.Website: http://www.taiwan.net/tw/2017Taiwan Lantern/index_en.html



Internationale Buchmesse Taipei – 台北國際書展 (08.-13.02.2017)

Seit 1987 bringt die Internationale Buchmesse Taipei Herausgeber, Autoren und Leser aus der ganzen Welt zusammen. Die Messe, die von Teilnehmern als vertraute und warmherzige Veranstaltung beschrieben wird, ist eine Bühne für Angehörige der Industrie und ein Ort für Buchliebhaber, um mehr über die neuesten Trends im Verlagswesen zu lernen, durch eine große Bandbreite von Neuveröffentlichungen zu stöbern, Autoren, Illustratoren und andere kreative Köpfe zu treffen und mit ihnen zu sprechen, Experten während Podiumsdiskussionen zuzuhören und an unterhaltsamen Vorführungen teilzunehmen. Die sechstägige Veranstaltung zieht jedes Jahr mehr als 500.000 Besucher an und ist eine der wichtigsten Buchmessen in Asien.

Ort: Halle 1 und 3 des Taipei World Trade Centers, Gemeinde Xinyi, Taipei City (台北市信義區台北國際世貿中心一三館)

Website: http://www.tibe.org.tw



Internationales Fest der Künste Taiwan – 台灣國際街術節 (03.03.-28.05.2017); National Theater & Concert Hall

Website: tifa.npac-ntch.org

Zeit, zu feiern! Zum 30. Geburtstag der National Theater & Concert Hall (NTCH) in Taipei werden zwei hochkarätige Veranstaltungen auf beiden Seiten der Nationalen Chiang Kai-shek-Gedächtnishalle stattfinden. Nach einer kleinen Modernisierung der Konzerthalle und einer großen Renovierung des Theaters sind die beiden wichtigen Kulturinstitutionen bereit, das große Internationale Fest der Künste Taiwans abzuhalten, das über einen Zeitraum von 3 Monaten ein Programm von 25 hochwertigen Shows (darunter Tanz, Musik und Theater) mit Künstlern aus dem In- und Ausland auf die Bühne bringt.



Internationales Fest der Künste Taiwan – 歌劇院 x台灣國際街術節 (24.02.-12.05.2017); National Taichung Theater

Website: http://www.napc-ntt.org/index

Das brandneue National Taichung Theater, das im letzten Jahr eröffnet wurde, tritt schnell in die großen Fußstapfen des National Theaters und der Concert Hall. In diesem Frühjahr zeigt das Theater Bühnenaufführungen von in- und ausländischen Talenten als Teil des Internationalen Fests der Künste Taiwan, darunter Werke des Nederlands Dans Theaters, Berliner Ensembles und Compagnie Louis Brouillard.



Die Kunst und Ästhetik der Gestalt: Ausgewählte Werke aus der Geschichte der chinesischen Malerei – 造型與美感一中國繪書選粹

Website: http://www.npm.edu.tw

Lernen Sie etwas über die Geschichte der Malerei in China in dieser Ausstellung, die herausragende repräsentative Arbeiten aus der Song-, Yuan-, Ming- und Qing-Dynastie, einschließlich Figuren, Landschaften und Vogel-und-Blumen-Bilder zeigt. Der Schwerpunkt liegt auf den großen Veränderungen der stilistischen Mittel über die Jahrhunderte hinweg.