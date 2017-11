Verbesserter Fahrkomfort und große Laufruhe

OPTIMAL erweitert Produktprogramm um Gelenkscheiben. Vibrationsfreies Autofahren ist zur Selbstverständlichkeit geworden.

Fallen Gelenkscheiben verschleißbedingt aus, leidet der Komfort erheblich. Für diesen Fall bietet OPTIMAL jetzt neue Gelenkscheiben – „Made in Germany“ aus einem breiten Gummimetallteile-Programm an. Die innovative Verbindung von Fadenpaketen, Gummi und Stahlhülsen sorgt dann wieder für ungetrübten Fahrspaß.

Name und Funktion:

Gelenkscheiben sind im deutschsprachigen Raum auch als „Hardy-Scheiben“ bekannt – benannt nach dem Erfinder John Leslie Hardy.

Sie kommen in Fahrzeugen mit Hinterrad- oder Allradantrieb zum Einsatz und werden über die integrierten Präzisionsstahlhülsen mit der Längswelle verbunden.

Durch die spezielle Konstruktion der OPTIMAL Gelenkscheiben in Form von innovativ angeordneten Fadenpaketen, einer speziellen Gummimischung und hochwertigen Stahlhülsen können nicht nur Fluchtfehler und axiales Spiel ausgeglichen werden, sondern auch Ruckelbewegungen beim Anlaufen der Welle oder Wechsel der Drehzahl. So lassen sich störende Vibrationen und „Ruckler“ beim Fahren vermeiden.

Gelenkscheiben von OPTIMAL - für einen verbesserten Fahrkomfort

Gelenkscheiben von OPTIMAL:

Für gängige Fahrzeuganwendungen von BMW und Mercedes bietet OPTIMAL jetzt Gelenkscheiben „MADE IN GERMANY“ an.

- Die F3-Gelenkscheiben werden in Deutschland auf modernsten Maschinen gefertigt und unterliegen den Qualitätsstandards der Erstausrüstung nach TS16949

- Eine optimierte, innere Fadenstruktur garantiert eine effiziente Drehmomentübertragung

- Der Gummiverbundkörper stützt und schützt das Fadenskelett, so dass das Gesamtsystem dadurch beste Dämpfungseigenschaften erzielt

- Winkel- und Längenabweichungen im Antriebsstrang können zuverlässig kompensiert werden

- Die OPTIMAL Gelenkscheibe unterdrückt auftretende Schwingungen effektiv und sorgt für besten Fahr- und Geräuschkomfort

- Ständige Qualitätsüberwachung

- Alle Referenzen sind in digitalen Such- und Katalogsystemen hinterlegt (TecDoc, DVSE, u.a.)

- Sehr breite Marktabdeckung